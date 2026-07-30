La gestión de la piscina de O Couto fue lo más debatido en el pleno municipal de Narón

La sesión duró aproximadamente tres horas Emilio Cortizas

El Concello de Narón celebró este jueves su pleno ordinario, en el que se trataron asuntos de todo tipo, la mayoría con un marcado carácter social.

El tema que más dio de qué hablar fue la gestión de la piscina municipal de O Couto. Concretamente, el Partido Popular presentó dos mociones al respecto: una para exigir al ejecutivo local que garantice la posibilidad de poder pagar la entrada con dinero en efectivo y otra para pedir que se refuerce la accesibilidad del complejo, apoyada por el PSdeG-PSOE y los miembros del BNG.

Más allá de la piscina, el Bloque obtuvo el respaldo de todo el hemiciclo con su moción para solicitar a la Sareb el desbloqueo de las siete viviendas de protección autonómica ubicadas en las calles Grove y Santa Tecla. Además, tanto la formación liderada por Geno Carballeira como el equipo de gobierno consiguieron que siguiese adelante su petición de instar a la Xunta de Galicia a modificar los criterios para asignar las plazas del comedor escolar. La aprobación de esta moción también contempla la solicitud de que se priorice al alumnado que ya hizo uso del servicio anteriormente, mientras que la moción del BNG para habilitar el CIM en la planta baja del antiguo centro de salud salió adelante con el apoyo de los populares y los socialistas naroneses frente a la abstención de Terra Galega.

Por otro lado, todos los grupos políticos dieron el visto bueno a la propuesta de la Alcaldía consistente en declarar de especial interés municipal las obras para mejorar las instalaciones del CRA Domirón-A Faisca y del centro de la Asociación Nosa Señora de Chamorro.

A mayores, el PSOE pudo conseguir los apoyos suficientes para que saliese adelante su petición de modernizar el diseño y funcionamiento de la sede electrónica municipal.

Finalmente, el pleno del Concello dio el visto bueno a la propuesta llevada a cabo por la Alcaldía de fijar como festivos locales los días de San Xoán, celebrado el pasado 24 de junio, y de Narón, el 23 de noviembre.

El saneamiento y la depuración del agua, también presentes Durante la sesión plenaria, el Ayuntamiento también aprobó una moción urgente en la se que solicitaba materializar un acuerdo de colaboración con el ejecutivo ferrolano y Augas de Galicia, tanto para gestionar como para mantener y conservar el sistema que utilizan las dos localidades a la hora de sanear y depurar el agua. En definitiva, la finalidad principal de este convenio es reforzar la colaboración entre las administraciones, así como asegurar que el servicio funcione de una manera ininterrumpida, eficaz y coordinada.