El Oenach Atlántico comenzará este viernes su nueva edición con ferias artesanales, fuegos y música

La programación de este año promete conciertos, teatro y gastronomía, entre otras propuestas AEIG

La parroquia naronesa de Sedes celebrará entre este viernes y el domingo la nueva edición del Oenach Atlántico. El evento, que recrea la vida castreña, arrancará a las 18.00 horas con la tradicional apertura del mercado y diferentes tipos de ferias artesanales.

Aparte de todas estas propuestas, la inauguración oficial dará comienzo a las nueve de la noche con el encendido de fuegos. Media hora más tarde, la jornada concluirá con las actuaciones musicales de Abril y Lenda Ártabra, quienes harán de la velada un momento lleno de magia e historia.

Con todo, el gran día será el sábado, pues concentrará la mayor parte de la programación, que empezará a las once de la mañana con el Castro Miúdo. Además, los niños que acudan a la cita podrán participar en diversas clases de juegos y talleres, mientras que al mediodía habrá un espectáculo teatral, que correrá a cargo de Galeatro.

Para conocer el resto de actividades previstas para todo este fin de semana, pueden consultar el cartel oficial del Oenach Atlántico en la página web del Concello de Narón o en las redes sociales con las que cuenta el Consistorio.