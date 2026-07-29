El PP de Narón exige corregir las deficiencias en varias obras de Santa Icía

Problemas de drenaje PP

El Partido Popular (PP) naronés exige al Concello que se corrijan las “deficiencias” de varias obras realizadas recientemente, en concreto, las acometidas entre el río Inxerto, las calles Reis Católicos y Francisco Pizarro y la avenida de Santa Icía. Su portavoz, Germán Castrillón, visitó la zona en compañía de representantes de la entidad vecinal. “Resulta alarmante comprobar que varios de los compromisos adquiridos por el gobierno local en sesión plenaria no se han cumplido”, censuró el popular.

Así las cosas, la formación apunta que uno de los principales problemas está en el acceso a Reis Católicos, donde los vehículos de emergencias, advierten, tienen problemas para entrar. “El nuevo diseño ha reducido de forma considerable el radio de giro, obligando a aproximarse peligrosamente a los edificios”, explica Castrillón. Según el portavoz, situaciones “similares” se viven también en las intersecciones de la calle Ourense con Reis Católicos y en la incorporación desde Pontevedra.

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Además de esta cuestión, el PP señala “las deficiencias en los acabados de las obras”, con puntos donde el pavimento y el adoquín están “incompletos” o con “uniones ejecutadas de forma deficiente”. A esto se suman, lamenta el grupo municipal, problemas de drenaje en la plataforma única de la calle Ourense o de obstaculización del mobiliario urbano en Francisco Pizarro y Cristóbal Colón. “No es aceptable que una actuación de esta envergadura continúe presentando problemas de diseño y ejecución cuando todavía es posible corregirlos. Los vecinos nos han trasladado sus preocupaciones y el Concello está a tiempo de actuar antes de la recepción definitiva de las obras”, remarca Castrillón.

Por todo ello, el PP demanda que se realice una inspección, elaborándose un informe “con todas las incidencias detectadas y que estas sean corregidas”.