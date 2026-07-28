Narón acogerá este miércoles la campaña estival de ADOS con el objetivo de conseguir más donantes de sangre 

La unidad móvil estacionará junto al centro de salud Jorge Meis

El Ayuntamiento naronés acogerá este miércoles ‘Un aliento de vida’, una iniciativa promovida por la Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS). La campaña, centrada en la temporada de verano, tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana en los más de 170 concellos de Galicia hasta finales de agosto.

En la localidad, una unidad móvil estacionará junto al centro de salud, donde permanecerá operativa de 09.30 a 14.30 horas y de 15.30 a 21.00 para facilitar que todos los vecinos y vecinas del municipio puedan acudir a ceder su sangre, un gesto solidario que tiene la capacidad de salvar vidas. Según ADOS, con esta campaña se pretende conseguir 22.000 donaciones. Asimismo, la agencia agradeció al Concello su “implicación y decidido compromiso” y señaló que la localidad registró 840 extracciones en 2025, unas cifras que suponen una tasa de 21 por cada 1.000 habitantes, algo inferior al promedio (39/1.000), por lo que anima a toda la vecindad a acudir para batir récord.