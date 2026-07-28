La parroquia naronesa de Sedes tiene todo listo para la nueva edición del Oenach Atlántico

Los tíckets estarán a la venta en la propia campa do Trece AEIG

El Concello de Narón presentó este martes la programación prevista para el Oenach Atlántico. La fiesta, celebrada en la parroquia de Sedes y declarada de Interés Turístico de Galicia en el año 2014, se basa en la recreación de la vida castreña y la organización de diferentes eventos culturales.

Concretamente, el evento comenzará este viernes, a las 18.00 horas, con la apertura del mercado y varias ferias artesanales. Ya a las 21.30, se procederá a la inauguración oficial con el encendido de fuegos para, media hora después, cerrar la primera jornada con música de la mano de Abril y Lenda Ártabra.

No obstante, el sábado será el día con mayor número de actividades. A partir de las once de la mañana, el público podrá disfrutar del Castro Miúdo, mientras que los más pequeños contarán con juegos y talleres. En cambio, Galeatro protagonizará el mediodía con una propuesta teatral.

A las 14.00, se abrirá el espacio gastronómico para quienes deseen comer en el lugar y por la tarde será el turno del encuentro de bandas de gaitas y la función ‘A Viaxe Feliz de Ramón Sanfiz’ de Fantoches Baj. Más adelante, a las 22.30, dará comienzo la célebre Noite do Castro, en la que la Grande Compañía de Teatro Comunitario de Sedes empleará el yacimiento de Eiravedra como escenario para representar ‘Aurum Terra’. Tras la obra, se despedirá la noche con una degustación de liscos y chorizos.

Como novedad, el último día (domingo 2 de agosto), se celebrará una comida popular a las dos de la tarde, que estará precedida de propuestas como una muestra de razas autóctonas, un espectáculo dedicado a las ‘Lendas castrexas’ y el vermú del Oenach con el directo de Meninos do Pandeiro. Por último, a las 19.00, la fiesta finalizará con juegos populares, el show de la compañía Teatro dos Ghazafelhos y la tradicional recreación en la campa Castrexa.