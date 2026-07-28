Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

La Orquesta Mondragón y Fórmula V actuarán el próximo martes en Xuvia 

Ambos directos forman parte de la programación de Concertos do Xacobeo

Redacción Ferrol
28/07/2026 21:38
Imagen del líder de la Orquesta Mondragón, Javier Gurruchaga | Archivo javier gurruchaga - AEIG
Imagen del líder de la Orquesta Mondragón, Javier Gurruchaga
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El municipio naronés ha sido uno de los lugares elegidos para la programación de los Concertos do Xacobeo de este año. La iniciativa, impulsada por la Xunta de Galicia, pretende promover la cultura musical, impulsar el turismo y dinamizar la economía local de los concellos pertenecientes a la comunidad autónoma.

En concreto, el paseo marítimo de Xuvia se preparará durante estos días para convertirse, el próximo martes a las 21.30 horas, en el escenario de un show que promete un viaje en el tiempo, exactamente a las décadas de los 60, 70 y 80 por la actuación en directo de dos de los grupos más emblemáticos de la época: la Orquesta Mondragón y los madrileños Fórmula V.

La primera banda, liderada por Javier Gurruchaga, hará sonar en el barrio diferentes clásicos de su repertorio, como son ‘Viaje con nosotros’, ‘Ponte la peluca’ o ‘Corazón de neón’.

Por su parte, los de Paco Pastor animarán a bailar y cantar a los asistentes interpretando varias de las canciones que los catapultaron a la fama entre 1960 y 1970: ‘Eva María’, ‘Cuéntame’, ‘Vacaciones de Verano’, ‘Busca un amor’ o ‘La fiesta de San Blas’.

Por último, desde el equipo de organización recuerdan que la entrada a los conciertos será totalmente gratuita.

La parroquia naronesa de Sedes tiene todo listo para la nueva edición del Oenach Atlántico

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620