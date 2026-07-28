La Orquesta Mondragón y Fórmula V actuarán el próximo martes en Xuvia 

Imagen del líder de la Orquesta Mondragón, Javier Gurruchaga AEIG

El municipio naronés ha sido uno de los lugares elegidos para la programación de los Concertos do Xacobeo de este año. La iniciativa, impulsada por la Xunta de Galicia, pretende promover la cultura musical, impulsar el turismo y dinamizar la economía local de los concellos pertenecientes a la comunidad autónoma.

En concreto, el paseo marítimo de Xuvia se preparará durante estos días para convertirse, el próximo martes a las 21.30 horas, en el escenario de un show que promete un viaje en el tiempo, exactamente a las décadas de los 60, 70 y 80 por la actuación en directo de dos de los grupos más emblemáticos de la época: la Orquesta Mondragón y los madrileños Fórmula V.

La primera banda, liderada por Javier Gurruchaga, hará sonar en el barrio diferentes clásicos de su repertorio, como son ‘Viaje con nosotros’, ‘Ponte la peluca’ o ‘Corazón de neón’.

Por su parte, los de Paco Pastor animarán a bailar y cantar a los asistentes interpretando varias de las canciones que los catapultaron a la fama entre 1960 y 1970: ‘Eva María’, ‘Cuéntame’, ‘Vacaciones de Verano’, ‘Busca un amor’ o ‘La fiesta de San Blas’.

Por último, desde el equipo de organización recuerdan que la entrada a los conciertos será totalmente gratuita.