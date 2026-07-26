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Narón

El barrio naronés de A Gándara se llenó ayer de vecinos, fuegos artificiales y conciertos

La jornada culminó por la noche con las actuaciones del Grupo Pasión y Fania Blanco Show

Redacción Ferrol
26/07/2026 06:00
Charanga. Fiestas de A Gándara
Os Charangos acudieron a la cita para animar el ambiente
Emilio Cortizas
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El municipio de Narón continuó este sábado con sus Festas de Santiago Apóstol. Concretamente, la jornada comenzó a las 9.00 horas con el tradicional pasacalles. En él, los gaiteiros hicieron sonar sus instrumentos de viento por varios rincones del de A Gándara. Ya por la tarde, alrededor de las 14.30, dio comienzo la comida popular, en la que los asistentes pudieron degustar diferentes platos típicos de la gastronomía gallega, como son el churrasco, los pimientos y el pulpo.

Dos horas después, Os Charangos visitaron los bares del barrio para animar a todos los vecinos con música compuesta por y para festejar. Finalmente, a las 22.30, tuvo lugar la verbena nocturna con las actuaciones del Grupo Pasión y Fania Blanco Show, que hicieron bailar al público con un repertorio variado.

Hoy, aparte del lanzamiento de fuegos artificiales, las fiestas contarán con una sesión vermú a las 14.30 amenizada por el Grupo La Bamba y La Indirigible.

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