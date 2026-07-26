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Narón

A Gándara despidió el fin de semana con comida, música en directo y fuegos artificiales

El barrio naronés finalizará este lunes las Festas de Santiago Apóstol celebrando su tradicional Entroido de Verán

Redacción Ferrol
26/07/2026 21:34
Fiestas de A Gándara. Grupo La Bamba
En la sesión vermú actuaron el Grupo La Bamba y La Indirigible
Emilio Cortizas
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La localidad de Narón, más concretamente su barrio de A Gándara, finalizó el fin de semana con varios eventos para celebrar el penúltimo día de sus Festas de Santiago Apóstol, que cada año animan las calles con una programación que combina gastronomía popular, música y diferentes espectáculos.

Más allá de los fuegos artificiales, lanzados entre las 14.00 y las 15.00 horas, la jornada del domingo contó con una sesión vermú alrededor de las 14.30. A diferencia del pasado sábado, en el que se sirvió churrasco, pulpo y pimientos, estos últimos fueron el único plato que volvió a estar presente en la carpa. Aparte de ellos, también hubo hueco en los fogones para numerosas raciones de calamares y una de las comidas más populares en ocasiones como esta, la paella.

No obstante, el festejo no se limitó a la gastronomía, pues la tarde estuvo amenizada por el Grupo La Bamba y La Indirigible, que animaron a los vecinos con sus actuaciones, repletas de ritmos bailables y pegadizos.

Como colofón, las fiestas en honor al Apóstol terminarán hoy lunes con el tradicional Entroido de Verán. En torno a las 17.00, la tarde arrancará con el Día do Neno, por el que se organizarán juegos y diferentes tipos de entretenimiento para los niños y niñas de A Gándara.

Una hora y media después, comenzarán las inscripciones para poder participar en el concurso de disfraces del carnaval. En cambio, a las 19.00 dará comienzo el tradicional pasacalles por A Gándara, en el que los vecinos visitarán los diferentes rincones del barrio naronés. Por último, la programación finalizará a las 20.30 horas, cuando se hará entrega de los premios del certamen.

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