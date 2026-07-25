Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Últimos días para visitar la exposición gratuita de dinosaurios autómatas en las instalaciones de Odeón 

La muestra estará disponible hasta el próximo 2 de agosto

Redacción Ferrol
25/07/2026 22:15
Exposición de dinosaurios autómatas en Odeón
La exposición cuenta con nueve ejemplares en movimiento
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El centro comercial naronés recuerda que todavía alberga las figuras gigantes de estos animales que habitaron el planeta durante la denominada era Mesozoica, hace 252 millones de años. Concretamente, la propuesta cuenta con nueve ejemplares en movimiento que recrean algunas de las especies más conocidas. Las personas interesadas en contemplarlos podrán acudir al complejo hasta el próximo domingo 2 de agosto.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620