Narón
Últimos días para visitar la exposición gratuita de dinosaurios autómatas en las instalaciones de Odeón
La muestra estará disponible hasta el próximo 2 de agosto
El centro comercial naronés recuerda que todavía alberga las figuras gigantes de estos animales que habitaron el planeta durante la denominada era Mesozoica, hace 252 millones de años. Concretamente, la propuesta cuenta con nueve ejemplares en movimiento que recrean algunas de las especies más conocidas. Las personas interesadas en contemplarlos podrán acudir al complejo hasta el próximo domingo 2 de agosto.