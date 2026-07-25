Últimos días para apuntarse al nuevo curso de gallego en Narón

El Consistorio colabora en esta iniciativa organizada por la Xunta de Galicia AEIG

El Concello de Narón recuerda que las personas interesadas en apuntarse al curso de introducción a la lengua y cultura gallegas todavía están a tiempo de participar en él.

La acción formativa, dirigida a mayores de 16 años sin experiencia previa en el idioma, tendrá una duración total de 20 horas y se llevará a cabo del 3 al 24 de septiembre. En concreto, las sesiones tendrán lugar los martes y jueves de 10.00 a 13.00 horas en el local de la A.V. Chafarís (O Alto do Castiñeiro).

Según el Consistorio, esta iniciativa gratuita –organizada por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude a través de la Secretaría Xeral da Lingua con la colaboración del gobierno local– tiene como principal objetivo que todos los asistentes aprendan, no sólo gallego, sino también las tradiciones y fiestas de la comunidad autónoma, así como la gastronomía y la música que más la caracterizan. En definitiva, el curso pretende fomentar tanto la integración como la inclusión sociocultural de los inscritos. Una vez finalizado, estos recibirán un diploma que acreditará su participación.

Por su parte, el Concello advierte de que la formación cuenta con un total de 20 plazas y que la fecha límite para anotarse será el próximo lunes día 27.

Finalmente, el ejecutivo naronés especifica que el formulario de inscripción se encuentra disponible en la página web naronengalego.gal, concretamente en el apartado de ‘Actividades’. Para más información, pueden llamar al número de teléfono 981 337 700 (extensión 1516) o enviar un correo electrónico a la dirección a.pita@naron.gal.