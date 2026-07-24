Aitana Sánchez-Gijón, María Galiana y Pepón Nieto actuarán en el Pazo da Cultura de Narón en otoño

Sánchez-Gijón volverá a actuar un año más en el municipio AEIG

El Pazo da Cultura de Narón ha presentado su programación de otoño. En ella, serán un total de 18 las propuestas con las que contará entre los meses de septiembre y diciembre.

Entre los eventos destacan tres que contarán con referentes en el mundo de la interpretación: Aitana Sánchez-Gijón, María Galiana y Pepón Nieto. La primera protagonizará el 16 y 17 de octubre la tragedia ‘Malquerida’, dirigida por Natalia Menéndez, mientras que la segunda actriz se subirá al escenario el 13 de noviembre para formar parte del elenco de la comedia ‘Yo solo quiero irme a Francia’, de Elizabeth Larena. En cambio, el día 21 será el turno de Nieto, quien encabezará el reparto de ‘La pasión infinita’, una tragicomedia cuya dramaturgia y dirección corren a cargo de José Troncoso.

Por otro lado, el recinto albergará teatro gallego, tanto el realizado por compañías veteranas como el hecho por otras más recientes. El 26 de septiembre será el turno de ‘Tromsø’, un proyecto de la compañía Morraoconto que combina humor, música y danza en una misma función.

Aparte de esta última, el 3 de octubre llegará al auditorio ‘Artur Ui, o ovo da serpe’ –de Quico Cadaval– y los días 6 y 7 de noviembre ‘Curie ou a simetría dos fenómenos físicos’ –escrita y dirigida por Santiago Cortegoso–. Asimismo, el Pazo añadirá el día 29 de dicho mes ‘Panxea’, de Teatro Ghazafelhos y ‘Formas’, de Caramuxo Teatro.

Más propuestas

En cuanto a conciertos, el Padroado confirmó que el 31 de octubre será la fecha elegida por Fillas de Cassandra para presentar su nuevo disco, ‘Tertúlia’. No obstante, no serán las primeras en pasarse por las instalaciones, pues Juan Deive acudirá el 12 de septiembre para interpretar el repertorio que conforma ‘Invierno Rubí’, su último álbum.

Ya el 22 de noviembre, la gira tributo ‘Simply the Best’ llegará a Narón para repasar los grandes éxitos de Tina Turner y seis días más tarde continuarán los homenajes, aunque esta vez se tratará de uno sinfónico a De Vacas por su décimo aniversario.

Por otra banda, el New Orleans Gospel Choir celebrará su ‘Mardi Jass Party’ el 16 de diciembre y, el 19, finalizarán los conciertos de la mano de Iván ‘Melón’ Leweis y The Cuban Swin Express.

Más allá de estos directos, la danza y el circo también estarán presentes en la programación con las compañías Xampatito Pato y Rauxa los días 13 y 20 de diciembre respectivamente, así como otras propuestas..

Durante la presentación, la alcaldesa y también presidenta del Padroado da Cultura, Marián Ferreiro, quiso subrayar el esfuerzo por ofrecer una agenda “variada e de calidade”, en la que, un año más, el Pazo sigue consolidándose como un “referente cultural na comarca, aberto a todos os públicos”.