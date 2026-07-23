Llega a Narón en agosto una manera distinta de conocer la antigua Real Fábrica de Fariñas

Participantes en una edición anterior de la iniciativa del Cimix Cedida

Agosto brindará la oportunidad a los vecinos y vecinas de Narón, así como a los visitantes de la localidad en el mes “fuerte” del verano, de conocer las instalaciones del Centro de Interpretación do Muíños Industriais de Xuvia (Cimix).

El museo prepara una nueva edición de Noite do Muíño, una iniciativa que se desarrollará todos los sábados del próximo mes a las 23.00 horas. La propuesta trasladará a las personas participantes a una noche de verano en el siglo XVIII, pudiendo descubrir cómo era el funcionamiento de uno de los complejos industriales más importantes de Galicia en la época de la Ilustración.

Así, durante el recorrido guiado –de una duración aproximada de una hora, pensado para el público en general y con las plazas limitadas– el público conocerá la historia de la antigua fábrica, su maquinaria y el papel que desempeñó en el desarrollo de la comarca.

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“A iluminación, o son da auga e o ambiente nocturno contribuirán a recrear o contexto no que o muíño desenvolveu a súa actividade hai máis de dous séculos, ofrecendo unha forma diferente de achegarse ao patrimonio industrial”, resaltan desde el Cimix.

Quienes estén interesados en formalizar su inscripción deben hacerlo a través de la plataforma de reservas disponible en la página web del centro interpretativo.