El BNG reclama al Gobierno que “respete” las adjudicaciones de vivienda en Narón

El diputado nacionalista Néstor Rego BNG

El diputado del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso, Néstor Rego, reclama al Ejecutivo central que garantice el cumplimiento de las adjudicaciones de las viviendas de promoción protegida ubicadas en las calles Santa Tegra y Grove, en Narón.

El nacionalista incide en la necesidad de “respectar os dereitos das persoas beneficiarias” que, según denuncia, todavía no han recibido las llaves “máis de ano e medio despois do sorteo celebrado ante notario”.

Rego remarca la situación de “absoluta indefensión” que viven, provocada, advierte, por la “falta de información e coordinación” entre la Sareb, el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y la sociedad pública Casa 47.

“É inadmisíbel que persoas que obtiveron legalmente unha vivenda nun sorteo público continúen sen resposta mentres descobren, a través dunha simple consulta, que os inmóbeis poderían ter sido destinados a outro fin”, censura. El diputado del BNG recuerda que el IGVS informó del sorteo de 25 viviendas de protección autonómica en Narón en febrero de 2025. 18 de ellas, indica, llegaron a entregarse, mientras que las restantes pasaron a las personas de la lista de espera –después de renuncias de las adjudicatarias iniciales–.

“Estas seguen sen recibir información sobre o estado da súa adxudicación nin sobre os trámites necesarios para formalizar a adquisición”, lamenta la formación, en un comunicado. Según apunta Rego, la Sareb confirmó a uno de los afectados que “a maior parte dos seus activos residenciais” fueron reservados para vivienda pública de alquiler accesible, mediante su traspaso a Casa 47.

Esta situación supone, en opinión de los nacionalistas, un hecho “extraordinariamente grave”, por lo que reclama al Gobierno central “respectar escrupulosamente os dereitos adquiridos polas persoas beneficiarias” y que complete “sen máis demora” la entrega de las viviendas.