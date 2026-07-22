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Narón

Un octogenario herido al ser atropellado por su propio coche en O Val

El accidente se registró pasadas las seis de la tarde en la parroquia naronesa

Redacción Ferrol
22/07/2026 20:24
Imagen de archivo de la AC-116
Imagen de archivo de la AC-116
Daniel Alexandre
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Un octogenario tuvo que ser trasladado en la tarde de este miércoles al hospital Arquitecto Marcide de Ferrol al sufrir heridas, en principio de carácter leve, producidas al intentar parar su propio coche, que había dejado estacionado sin el freno de mano en la parroquia de O Val.

Informa la Central de Emerxencias del 112 Galicia que recibieron la llamada de un particular alertando de lo sucedido a las 18.17, explicando que el hombre tenía la pierna atrapada bajo la rueda del vehículo. Estaba en el kilómetro 4 de la AC-116, en el entorno de la rotonda de la sala de fiestas La Concha, ahora Atlantic.

Dieron el aviso a los Bomberos naroneses, que cuando llegaron certificaron que ya estaba liberado, además de a la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y Urxencias Sanitarias 061, que lo llevó en ambulancia al Marcide para recibir asistencia médica. 

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