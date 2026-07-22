La periodista Rosa María Calaf y el escritor Pablo Strubell, en el Gulliver Fest de Narón

Cada edición del evento es un éxito de participación Jorge Meis

La sexta edición del Gulliver Fest, el Festival da Cultura Viaxeira que se celebrará en al área recreativa del molino de Pedroso del 6 al 9 de agosto, contará con la participación de la periodista Rosa María Calaf, Premio Nacional de Televisión de este año y la corresponsal de TVE con más trayectoria en el extranjero, y del Pablo Strubell, escritor de literatura de viajes, con obras de éxito como ‘Te odio, Marco Polo’, y responsable del pódcast ‘Un gran viaje’.

La alcaldesa, Marián Ferreiro, y la concejala de Turismo, Natalia Hermida, presentaron el evento el pasado martes, acompañadas por Ángel Sánchez, presidente de la Asociación FurgoGalicia, una cita que sigue creciendo cada año y que cuenta con la organización del Concello y de los Padroados de Cultura y Deportes y con la colaboración de la entidad, de a Diputación y de Agadic, así como con los patrocinios de Camper Cover y dspcamper.

La propuesta, como en las ediciones anteriores, es amplísima y abarca, además de las charlas, conciertos, talleres, actividades infantiles y deportivas, todas ellas gratuitas. Además, las personas interesadas podrán acampar en la zona, si bien el Concello advierte de que apenas quedan algunas entradas. El programa completo puede consultarse en la web del evento.

La charla de Pablo Strubell –con Itziar Marcotegui– sobre ‘Los viajes que cambiaron nuestras vidas’ será el sábado, 8 de agosto, a las 18.00, y la de Rosa María Calaf será una hora después. Otra información de interés es que la apertura de la zona de acampada, camper y glamping se producirá el jueves 6 a las 10.00 y la primera actividad será a las 20.00 con la película ‘Fantástico Sr. Fox’.

También habrá, ya el viernes, la actuación de Meigo Simón, a las 16.30 horas, o el concierto de Lidia India, ganadora este año del premio Martín Códax, a las 21.30. El domingo, a las 16.30, también actuará Uxía Lambona e a Banda Molona.