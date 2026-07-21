El PP llevará de nuevo a pleno la falta de accesibilidad en la piscina de O Couto

Imagen de las instalaciones, previa a su inauguración Jorge Meis

El grupo municipal del PP de Narón anunció este martes, por medio de un comunicado, que presentará una moción para su debate en la próxima sesión plenaria relacionada con la falta de accesibilidad en la piscina de O Couto.

Su portavoz, Germán Castrillón, insta al Concello a “adoptar de forma inmediata” las medidas necesarias para que las personas con movilidad reducida puedan acceder al vaso de baño “en condiciones de seguridad”.

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La formación califica de “especialmente preocupante” que las instalaciones se hayan puesto en marcha “sin disponer de los medios necesarios”. Así las cosas, a través de este texto el PP pretende “garantizar el acceso y utilización de la zona de baño por parte de las personas con diversidad funcional, asegurando que estén disponibles durante todo el año”.

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Los populares demandan, asimismo, que se elabore un informe municipal “que certifique el cumplimiento íntegro de la legislación vigente en materia de accesibilidad”; un documento que “deberá ser trasladado a todos los grupos e indicar expresamente si, en el momento de la apertura de la piscina, existían todos los medios necesarios”. La iniciativa del PP propone al Consistorio, además, que se cree un protocolo que impida inaugurar o abrir al público cualquier infraestructura que no cuente con la certificación técnica.