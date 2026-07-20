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Narón

La Xunta de Galicia promueve la inserción laboral femenina en el municipio de Narón

El curso de carretilleras forma parte del Programa Integrado de Emprego (PEI) de la Mancomunidad de Concellos de la comarca

Redacción Ferrol
20/07/2026 20:43
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La delegada territorial de la Xunta en Ferrol visitó el centro formativo
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La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este lunes el centro de formación Irmás Froilaz, ubicado en la avenida do Mar. Allí mantuvo un encuentro con las 13 mujeres que están realizando las prácticas del curso de carretilleras. Concretamente, la formación está enmarcada en el Programa Integrado de Emprego (PIE) de la Mancomunidad de Concellos de la comarca.

Según el gobierno autonómico, este proyecto –que cuenta con una inversión de 220.000 euros– suma un total de 100 desempleadas, todas ellas inscritas en las acciones formativas llevadas a cabo en Narón, Valdoviño, Cedeira, Neda, Cabanas, Mugardos, Ares y Fene.

Según Martina Aneiros, el principal objetivo de esta iniciativa es que, como mínimo, el 35% de las participantes consiga un trabajo una vez finalice el programa de capacitación, “unha porcentaxe de inserción laboral que se superou en pasadas edicións”, aseguró.

Más allá de este curso, la Xunta recordó que el PIE consta de formaciones en especialidades como Inteligencia Artificial y Big Data, cocina, limpieza industrial, construcción naval, comercio o logística y que se invertirán 11 millones de euros en la próxima convocatoria para beneficiar a 4.700 personas en paro.

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