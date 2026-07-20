Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El PP de Narón reclama que se pueda pagar al contado en la piscina de O Couto

La formación exigirá en el próximo pleno municipal que se reestablezca el cobro en efectivo en el complejo

Redacción Ferrol
20/07/2026 21:16
piscina o Couto
Según el partido naronés, la restricción perjudica a varios colectivos
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El grupo municipal del PP naronés presentó una moción para su debate en la próxima sesión plenaria. En esta ocasión, el documento registrado en el Consistorio por los populares solicitará abordar el modelo de administración de los servicios públicos de la localidad. Concretamente, el partido mostró su indignación porque sólo se pueda acceder a la piscina de O Couto pagando mediante datáfono u otros métodos electrónicos.

“La digitalización nunca puede ser una excusa para recortar los derechos de los ciudadanos ni para levantar muros invisibles entre la administración y los vecinos”, afirmó el líder de la formación, Germán Castrillón. A su parecer, el hecho de que se modernicen los servicios públicos no debe suponer dejar atrás a aquellos usuarios que no utilizan los medios de pago permitidos en el lugar.

Por tanto, consideró que “ningún vecino de Narón debería verse privado de disfrutar de una instalación deportiva municipal” por no llevar consigo una tarjeta de crédito o, simplemente, por preferir pagar en efectivo.

Además, aseguró que esto “castiga de manera directa a los sectores más vulnerables de la sociedad, como las personas mayores, que sufren la brecha digital”, así como los menores de edad, quienes “no disponen de cuentas bancarias”. Sin embargo, Castrillón añadió que, aparte de estos colectivos, también se podrían ver perjudicados los ciudadanos “en riesgo de exclusión financiera” y quienes visiten el municipio ocasionalmente.

Peticiones

Debido a esto, el Partido Popular exigirá en el pleno que se reestablezca el cobro en efectivo, tanto en la piscina como en el resto de complejos públicos donde se pudiesen estar aplicando las mismas medidas. Asimismo, la formación solicitará en la sesión que se elabore un protocolo de acceso que posibilite todos los diferentes tipos de pago y pedirá explicaciones al Concello sobre por qué tomó la decisión de no aceptar dinero en metálico para poder acceder al recinto.

piscina o Couto

El PP carga contra el Concello de Narón por la falta de información sobre la piscina de O Couto

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620