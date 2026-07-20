El PP de Narón reclama que se pueda pagar al contado en la piscina de O Couto

Según el partido naronés, la restricción perjudica a varios colectivos Jorge Meis

El grupo municipal del PP naronés presentó una moción para su debate en la próxima sesión plenaria. En esta ocasión, el documento registrado en el Consistorio por los populares solicitará abordar el modelo de administración de los servicios públicos de la localidad. Concretamente, el partido mostró su indignación porque sólo se pueda acceder a la piscina de O Couto pagando mediante datáfono u otros métodos electrónicos.

“La digitalización nunca puede ser una excusa para recortar los derechos de los ciudadanos ni para levantar muros invisibles entre la administración y los vecinos”, afirmó el líder de la formación, Germán Castrillón. A su parecer, el hecho de que se modernicen los servicios públicos no debe suponer dejar atrás a aquellos usuarios que no utilizan los medios de pago permitidos en el lugar.

Por tanto, consideró que “ningún vecino de Narón debería verse privado de disfrutar de una instalación deportiva municipal” por no llevar consigo una tarjeta de crédito o, simplemente, por preferir pagar en efectivo.

Además, aseguró que esto “castiga de manera directa a los sectores más vulnerables de la sociedad, como las personas mayores, que sufren la brecha digital”, así como los menores de edad, quienes “no disponen de cuentas bancarias”. Sin embargo, Castrillón añadió que, aparte de estos colectivos, también se podrían ver perjudicados los ciudadanos “en riesgo de exclusión financiera” y quienes visiten el municipio ocasionalmente.

Peticiones

Debido a esto, el Partido Popular exigirá en el pleno que se reestablezca el cobro en efectivo, tanto en la piscina como en el resto de complejos públicos donde se pudiesen estar aplicando las mismas medidas. Asimismo, la formación solicitará en la sesión que se elabore un protocolo de acceso que posibilite todos los diferentes tipos de pago y pedirá explicaciones al Concello sobre por qué tomó la decisión de no aceptar dinero en metálico para poder acceder al recinto.