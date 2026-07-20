El Concello de Narón recuerda que todavía se puede solicitar el servicio de madrugadores

La iniciativa está dirigida a los niños matriculados en el segundo ciclo de Infantil y Primaria Cedida

El Concello de Narón ha informado de que los padres, madres y tutores legales de niños y niñas matriculados en el segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria aún pueden pedir el servicio de madrugadores que se prestará en los centros educativos públicos durante el próximo curso escolar.

Según el gobierno municipal, hay dos plazos dependiendo de la situación de cada familia. El primero, destinado a quienes estuvieron de alta el año pasado en el mismo colegio, finalizó el día 30 de junio. Por otro lado, si se trata de la primera vez que va a recurrir al programa o si, pese a ser usuario habitual no renovó cuando correspondía, esta se podrá seguir solicitando hasta el 30 de abril de 2027.

Desde el ejecutivo local aseguraron que, independientemente del caso, se podrá apuntar a los pequeños en cualquier momento del curso. Eso sí, siempre y cuando el servicio todavía disponga de plazas. En cuanto a la inscripción, informaron de que se deberá formalizar mediante el modelo normalizado, que se presentará en el registro general del Consistorio o, en su defecto, a través de la propia sede electrónica municipal.

Los interesados en domiciliar el pago del servicio de madrugadores, deberán entregar –por registro de entrada independiente– la petición de adeudo directo (plantilla T-TES-02). Además, quienes deseen obtener la bonificación del precio público, para altas o renovaciones, tendrán que entregar cubierto el documento disponible en el portal digital del Concello.

Para consultar cualquier tipo de dudas al respecto, pueden llamar al número de teléfono 981 337 700, extensión 1125.