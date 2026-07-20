El BNG naronés denuncia la gestión de las obras públicas y pone como ejemplo las de Reis Católicos
Los nacionalistas consideran que las actuaciones se suman a una lista de proyectos municipales mal ejecutados
El Bloque Nacionalista Galego de Narón criticó tanto la gestión como el estado de los trabajos puestos en marcha en la calle Reis Católicos, ubicada en A Solaina. Según los miembros del BNG, son un “novo exemplo de desleixo, falta de control e desprezo polos cartos dos veciños e veciñas” de la localidad.
Por otro lado, apuntaron que, pese a que las obras cuentan con mejores materiales y remates que las acometidas en la avenida principal del barrio, la situación es una muestra más de un patrón que, a su parecer, repite el ejecutivo naronés, al que responsabilizaron de varias intervenciones “a medio facer, mal rematadas ou cunha calidade ínfima”.
“Non sabemos se o obxectivo detrás de todo isto é abaratar custes de xeito irresponsable ou se é que directamente o goberno local carece de calquera capacidade de supervisión e control sobre as empresas axudicatarias”, afirmó el candidato a la Alcaldía por la formación, Geno Carballeira.
Desde su punto de vista, las actuaciones se suman a una lista de proyectos municipales mal ejecutados, tales como los realizados en la avenida de A Solaina o en dos locales: el social de A Gándara y el del Club de Piragüismo.
En consecuencia, reclamaron al Concello que “abandone a desidia” y asuma sus responsabilidades. Por su parte, Carballeira exigió una revisión urgente de la calle, que el ejecutivo de Marián Ferreiro obligue a la empresa a “corrixir as deficiencias” y que se active una fiscalización rigurosa que tenga como finalidad mejorar el municipio y no sea “para encher as rúas de chapuzas”.