El BNG naronés denuncia la gestión de las obras públicas y pone como ejemplo las de Reis Católicos

Los nacionalistas criticaron el estado de la calle ubicada en A Solaina Cedida

El Bloque Nacionalista Galego de Narón criticó tanto la gestión como el estado de los trabajos puestos en marcha en la calle Reis Católicos, ubicada en A Solaina. Según los miembros del BNG, son un “novo exemplo de desleixo, falta de control e desprezo polos cartos dos veciños e veciñas” de la localidad.

Por otro lado, apuntaron que, pese a que las obras cuentan con mejores materiales y remates que las acometidas en la avenida principal del barrio, la situación es una muestra más de un patrón que, a su parecer, repite el ejecutivo naronés, al que responsabilizaron de varias intervenciones “a medio facer, mal rematadas ou cunha calidade ínfima”.

“Non sabemos se o obxectivo detrás de todo isto é abaratar custes de xeito irresponsable ou se é que directamente o goberno local carece de calquera capacidade de supervisión e control sobre as empresas axudicatarias”, afirmó el candidato a la Alcaldía por la formación, Geno Carballeira.

Desde su punto de vista, las actuaciones se suman a una lista de proyectos municipales mal ejecutados, tales como los realizados en la avenida de A Solaina o en dos locales: el social de A Gándara y el del Club de Piragüismo.

En consecuencia, reclamaron al Concello que “abandone a desidia” y asuma sus responsabilidades. Por su parte, Carballeira exigió una revisión urgente de la calle, que el ejecutivo de Marián Ferreiro obligue a la empresa a “corrixir as deficiencias” y que se active una fiscalización rigurosa que tenga como finalidad mejorar el municipio y no sea “para encher as rúas de chapuzas”.