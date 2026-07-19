Narón se convirtió en la capital del folclore con un festival lleno de música, danza y multiculturalidad

La XXXV edición del festival contó con las actuaciones de seis agrupaciones, dos de ellas procedentes de Serbia y México Daniel Alexandre

El municipio naronés se convirtió este sábado en el templo de la multiculturalidad debido a la celebración del Festival Internacional de Folclore. El evento, que cada verano por estas fechas reúne a medio millar de asistentes, celebró su trigésimo quinto cumpleaños con una programación que comenzó al mediodía y finalizó bien entrada la noche.

Los representantes de los conjuntos folclóricos y la alcaldesa intercambiaron regalos durante la recepción institucional Daniel Alexandre

En primer lugar, en torno a las 12.00 horas, los representantes de los conjuntos –acompañados cada uno por una pareja de bailarines– acudieron al edificio consistorial con motivo de la recepción institucional. En ella, la alcaldesa y presidenta del Padroado da Cultura de Narón, Marián Ferreiro, acudió para darles la bienvenida y mostrarles su agradecimiento por participar en una de las citas más importantes de la localidad. Además, tanto la regidora como los directores de las agrupaciones intercambiaron una serie de regalos para solemnizar esta última edición.

Más adelante, alrededor de las 20.00, el Pazo da Cultura fue el punto de salida elegido para el tradicional pasacalles, en el que todos los participantes realizaron un recorrido hasta el parque de Freixeiro, donde posteriormente tuvo lugar el momento más esperado por los fans del evento.

Actuaciones

Una hora más tarde, al igual que el resto de años, los primeros en estrenar el escenario fueron la Banda de Gaitas y el Grupo de Baile Tradicional Alxibeira del patronato, quienes exhibieron las canciones y pasos más representativos de Galicia.

Después de ellos, llegó el turno de La Alegría de Porceyo. Con 54 años de trayectoria, los gijoneses hicieron disfrutar al público con su música y el quinto arte asturiano, recopilando en él más de una veintena de coreografías pertenecientes a varias zonas de la comunidad autónoma.

Más tarde, el festival continuó dando paso a uno de los invitados más veteranos, el Grupo de Danzas de Villena. Fundado en 1956, el conjunto alicantino acudió al parque para representar la comarca del Alto Vinalopó, así como la provincia levantina.

El evento, celebrado en el parque de Freixeiro, albergó a cientos de asistentes Daniel Alexandre

Una vez terminada su actuación, la noche siguió con el Conjunto de Danza y Canto Folclórico Šumadija. Los serbios, procedentes del municipio belgradense de Barajevo, mostaron por qué llevan más de dos décadas haciendo giras por medio mundo, pues la energía y la coordinación de sus bailarines atrajo la mirada de los allí presentes.

Los últimos invitados de la velada fueron los miembros del Grupo Folclórico Estampas de México, conocidos por la gran variedad cromática de sus vestuarios. Con ellos y las canciones que interpretaron, ensalzaron el patrimonio cultural de su región (Jalisco), Veracruz y Nayarit.

Finalmente, el festival culminó con un cálido aplauso del público, que se pregunta cuál será el cartel del próximo año.