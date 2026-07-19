Fallece Antonio Martínez Aneiros, el primer alcalde de Narón tras la dictadura franquista

Antonio Martínez Aneiros en la inauguración de la exposición 'Rostros da Memoria' en Narón, junto a su retrato Emilio Cortizas

El Concello naronés está de luto por el fallecimiento del que fue su primer regidor tras el franquismo, Antonio Martínez Aneiros, a los 93 años de edad.

Más allá de haber ejercido como sacerdote durante las décadas de los 60 y los 70, el exalcalde, pasó a gobernar la localidad entre 1979 y 1985. Justo ese último año, continuó su trayectoria política como diputado en el Parlamento de Galicia por el Partido Socialista de Galicia - Esquerda Galega hasta 1989.

Debido a su labor, el ejecutivo municipal le dedicó una calle en la parroquia de O Val, donde residió gran parte de su vida. Por su parte, la alcaldesa Marián Ferreiro quiso expresar su “máis sentido pésame” por la pérdida de Martínez Aneiros. “Foi unha gran persoa, un líder comprometido e un referente para os que viñemos detrás, ademais de alguén que se facía querer e ao que gardaba un fondo agarimo e aprecio”, afirmó.

La Sociedade Cultural Areosa, entidad de la que fue colaborador, también lamentó su marcha. Sus miembros aseguraron que era un amigo para ellos, así como una persona comprometida “cunha sociedade máis xusta e cun Narón con identidade propia”.

Los restos mortales del exregidor permanecen en el tanatorio Albia de Ferrol y serán incinerados este lunes.