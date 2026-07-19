Cientos de personas se reunieron en O Couto por la Festa do Pemento

Los comensales pudieron disfrutar del producto estrella de la parroquia naronesa Daniel Alexandre

Un año más, los vecinos de O Couto participaron ayer domingo en la celebración más importante del lugar: la Festa do Pemento. La cita, organizada por la asociación vecinal en colaboración con la Orde de Damas e Cabaleiros do Pemento y el Concello de Narón, reunió a centen de personas en la popular carballeira, donde se sirvió una gran cantidad de kilos del gran protagonista de la jornada, que lleva más de tres lustros siendo amparado por la Indicación Xeográfica Protexida.

Sin embargo, la programación dio comienzo un par de horas antes de la comida. Concretamente, alrededor de las 12.00 horas, los asistentes pudieron disfrutar de una demostración culinaria llevada a cabo por la chef Cris Tizón, quien los invitó a probar sus platos.

Más tarde, aproximadamente a las 13.00, el periodista y escritor Ramón Loureiro se encargó de dar el pregón, en el que el fenés aprovechó la ocasión para poner en valor tanto la tradición como el producto estrella de la zona naronesa.

Durante la jornada se prepararon cientos de pimientos Daniel Alexandre

Después, a las 14.00, se empezaron a servir las raciones. Aparte de contar con los propios pimientos, estas incluyeron cachelos, churrasco, pan, vino, agua y café. Una vez concluida la comida, ya a las 16.30, el evento albergó juegos populares como la petanca, la llave, las carreras de sacos o el tiro con cuerda, entre otros. Además, la tarde también estuvo amenizada por los cantos de taberna del grupo A Xesteira de Narón.

Finalmente, una hora después, llegó el turno de Jorge Latino con su sesión de baile. En ella, animó la jornada con sus pasos y una música que hizo honor a su nombre artístico para festejar por todo lo alto la gran cita gastronómica de O Couto.

Por su parte, tanto los vecinos de la parroquia como la propia Orde de Damas e Cabaleiros do Pemento y el ejecutivo local celebraron la acogida que tuvo la vigésimo sexta edición de la Festa do Pemento.

Más allá de todos los años que se lleva organizando esta iniciativa, la jornada prometió conservar su espíritu sirviendo la hortaliza más conocida de la zona en cantidades abundantes. Concretamente, se suelen preparar de media entre 150 y 200 kilos, que ayudan a mantener el evento como uno de los más destacados del municipio.