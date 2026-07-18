Zahyra Regueira, coordinadora do Festival Internacional de Folclore: “Os grupos de Europa do Leste chaman moito a atención”
Segundo Regueira, as actuacións contarán coa asistencia de medio milleiro de persoas
O Festival Internacional de Folclore, igual que calquera cita deste tipo, sería imposible sen todas as persoas que, ano tras ano, asumen a organización. Unha delas é a coordinadora do evento, Zahyra Regueira, bailadora e segunda directora do Grupo de Música e Baile Tradicional Alxibeira. Para coñecer os intríngulis desta cita celebrada cada ano na localidade de Narón, falamos con ela.
Xeralmente, cantos artistas participan nas actuacións?
Normalmente, arredor de 130. Cada grupo adoita ter unhas 30 persoas e este ano todos superamos esa cifra de compoñentes.
E na organización?
Por unha banda, está o personal técnico do Padroado da Cultura, e despois tamén traballamos outras dúas persoas dunha empresa (Terada), que ten convenio co ente en canto a equipo de monitores e demais. Logo, para as agrupacións que veñen de fóra, adoitamos traballar cunha asociación (FestiFolk), que se encarga de facer xiras nos distintos festivais asociados a ela. As primeiras reunións adoitan comezar entre decembro e xaneiro para decidir canto antes quen van vir actuar aos eventos.
Cal é o maior desafío á hora de preparar todo isto?
Quizais a montaxe previa para que toda a xente poida durmir e comer aquí porque o aloxamento é no colexio do Feal. Entón, unha semana antes, temos que adaptar as instalacións: carretamos liteiras que ten o Padrado da Cultura e as levamos ao centro. Tamén as montamos e poñemos colchóns, roupa de cama, movemos as mesas das aulas... Aparte diso, hai que coordinar todo o que son as comidas e os desprazamentos.
Que fai especial este festival?
Creo que o máis destacable é a cantidade de xente que vén de fóra. Dende o meu punto de vista, o intercambio de culturas é a base do festival: nós damos a coñecer a nosa e eles as súas.
Diría que sempre recibe boa acollida por parte do público?
Sí, cando se celebra no parque de Freixeiro (o tempo só nos deixou facelo nunha edición), colácanse unhas 500 cadeiras e están cheas. O resto das veces, por cuestión de chuvia, tívose que organizar no Pazo da Cultura, onde hai máis aforo: entre 600 e 700 personas.
Cales son os conxuntos máis chamativos?
Os grupos de Europa do Leste chaman moito a atención porque son moi disciplinados e correctos, tanto na formación de filas como nas súas propias coreografías. Os latinos, como normalmente teñen moito colorido nos seus traxes, así como saias con moito voo, tamén adoitan captar a atención dos asistentes. Este ano non é o caso, pero hai outras agrupacións máis exóticas que visitaron o festival, como Indonesia, que son moi diferentes e marcan bastante ao público.
E a eles, que é o que máis lles chama a atención desta zona?
Diría que sobre todo o verde que hai por aquí. Iso e que a xente está moi a gusto debido ao clima e á temperatura.