Música, paixón, tradición e cor en Narón
Un dos grupos convidados á XXXV edición do Festival Internacional de Folclore é Estampas de México, fundado en Guadalaxara (Xalisco) no ano 1998
Unha das agrupacións que máis olladas atraerá este sábado no Festival Internacional de Folclore será Estampas de México, fundada hai 28 anos no Instituto Tecnolóxico e de Estudos Superiores de Monterrei. A formación, composta por 32 persoas entre profesores e estudantes, viaxou o pasado xoves dende Guadalaxara (Xalisco) ata Narón para poder participar nesta edición do festival.
“Cada año procuramos presentar un espectáculo dedicado a una región del país”, afirmou a súa directora, Yolanda González, quen sinalou que un dos seus obxectivos é “seguir promoviendo y dando a conocer” o folclore da súa terra, tanto nela como nas xiras internacionais que están a levar a cabo.
Respecto ao seu repertorio, opinou que o máis representativo da súa nación é o ‘Son de la Negra’, mentres que os instrumentos máis característicos son o guitarrón, a vihuela e a arpa.
Máis aló de todo isto, quixo destacar a variedade cromática coa que conta o vestiario, composto polas vestimentas tradicionais das rexións de Xalisco, Veracruz e Nayarit.
No primeiro caso, as mulleres levan pezas de cores con listóns e os homes “van de charro”. Despois, para dar a coñecer o Estado ubicado na costa do Golfo de México, indicou que as artistas levan “un atuendo blanco con algunos toques azules” mentres que os compoñentes masculinos “van con guayabera , sombrero y pantalón blanco”.
En canto ao terceiro, o público poderá apreciar unha indumentaria feminina baseada nas faldas de flores. Por contra, a masculina constará de mantas con toques vermellos. Ademais, a danza por excelencia desta última rexión céntrase no cortexo dos varóns cara as mulleres. Concretamente, eles empregarán machetes durante o baile para simbolizar o uso destes instrumentos como ferramentas de traballo e armas de defensa persoal.
Con todo, o factor que máis conmoverá aos asistentes será a música: “cuando se escuchan las trompetas, la gente se emociona mucho y nosotros también”, aseverou Yolanda González, quen subliñou que é “un gran orgullo” para os membros de Estampas de México poder representar ao seu pobo arredor do mundo.
Por outra banda, considerou que, independentemente da súa procedencia, todos os grupos folclóricos comparten un elemento indispensable, o amor pola súas respectivas patrias.
Por último, a directora da agrupación latina quixo agradecer o trato recibido por parte da organización do festival e espera que os asistentes gocen da actuación que ofrecerán esta mesma noite no parque de Freixeiro.