Narón celebrará este sábado a súa cita máis intercultural
As actuacións dos seis grupos participantes no Festival Internacional de Folclore comezarán ás 21.00 horas no parque de Freixeiro
A localidade naronesa xa ten todo preparado para a xornada deste sábado, na que se celebrará a XXXV edición do Festival Internacional de Folclore, unha cita que reúne a centos de amantes da cultura tradicional. Nesta ocasión, o evento contará cun total de seis conxuntos procedentes de Galicia, Asturias, Comunidade Valenciana, Serbia e México.
Xa ao mediodía, arredor das 12.00 horas, os representantes das agrupacións, acompañados cada un por unha parella de bailaríns, acudirán ao Concello, onde a alcaldesa, Marián Ferreiro, procederá a darlles a benvida ao municipio.
Máis adiante, ás 20.00, celebrarase un pasarrúas que partirá do Pazo da Cultura e rematará no parque de Freixeiro. Alí, unha hora despois, o recinto aberto convertirase no escenario dos anfitrións, a Banda de Gaitas e o Grupo de Baile Tradicional Alxibeira do Padroado da Cultura.
Pero aí rematará a representación autonómica, posto que os seguintes en actuar serán La Alegría de Porceyo. Os artistas, procedentes de Xixón, amosarán por que levan máis de cinco décadas participando en festivais, tanto nacionais como de países como Portugal ou Francia.
A continuación, o Grupo de Danzas de Villena exhibirá os diferentes bailes da comarca do Alto Vinalopó e da provincia de Alacante, onde son un referente polos seus 70 anos de historia.
A noite continuará cos primeiros convidados internacionais: o Conxunto de Danza e Canto Folclórico Šumadija, fundado no 2002 en Barajevo (Serbia) e, por último, o Grupo Folclórico Estampas de México porá o broche final á xornada cultural máis importante de Narón cun espectáculo que promete mesturar as diferentes raíces coas que conta o país norteamericano.