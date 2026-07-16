Alumnos del colegio Jorge Juan de Xuvia culminan un proyecto en el que plantaron 80 robles

Imagen de archivo de unos alumnos participando en un proyecto de plantación AEIG

Los 25 estudiantes de primero de ESO del CPR Jorge Juan finalizaron el Proxecto Competencial impartido por su profesora de biología, Pilar Lamela Riola.

En él, los jóvenes del colegio de Xuvia se dedicaron a plantar un total de 80 robles, un proceso al que le dedicaron varios meses, teniendo que hacerse cargo de cuidar las plantas desde su germinación hasta ahora, que han alcanzado el tamaño necesario para trasplantarlas al exterior.

El concelleiro de Medio Ambiente, Manuel Ramos, visitó este jueves las instalaciones del centro para recibir los árboles. “Iniciativas como esta demostran que a educación ambiental pode ir máis alá da aula”, afirmó.

Por otro lado, el edil anunció que será el propio alumnado el que se encargará de replantar todos los ejemplares la próxima primavera. Estos se instalarán en diferentes zonas verdes, especialmente junto al paseo marítimo del barrio naronés.