Jorge Ulla continuará siendo el líder del PSdeG-PSOE

La formación dio el visto bueno a que Ulla vuelva a aspirar a la Alcaldía de Narón AEIG

El PSdeG-PSOE ha confirmado que su portavoz en el Concello de Narón, Jorge Ulla, seguirá siendo su candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales, que tendrán lugar el año que viene.

A diferencia de la agrupación ferrolana, en la que sí será necesario celebrar primarias para designar a la persona que encabezará la lista, la formación naronesa conservará al que lleva siendo su figura principal en la localidad desde enero de 2023.

Según el propio líder de los socialistas, no hay ningún cambio más allá de la resolución del órgano interno del partido, por la cual se aprobó su designación para representar al PSOE en los comicios de 2027.

“Fun a única candidatura que se presentou, polo tanto automaticamente xa non houbo primarias”, apuntó el edil. Por otro lado, recordó que, en este tipo de casos, hay “un prazo” para postularse y que solamente hace falta buscar avales cuando más de un miembro del partido muestra su interés por aspirar a gobernar el municipio.

Debido a todo esto, el PSdeG-PSOE conservará a Ulla como candidato a la Alcaldía de Narón de cara al próximo 23 de mayo, en el que se decidirá quién tomará las riendas del Consistorio.