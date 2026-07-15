El Mercado Medieval de Narón cumple 15 años en el parque de Freixeiro con artesanía, música y varios espectáculos

Las puertas se abrirán este jueves a las 18.00 horas Jorge Meis

Un año más, el parque de Freixeiro volverá a revivir las leyendas de caballeros, dragones y batallas con la apertura del Mercado Medieval de Narón.

El evento, que comenzará este jueves a las seis de la tarde, contará con diferentes obradoiros y exposiciones de oficios. Además, los más pequeños podrán disfrutar de un campamento de época, así como de varias atracciones infantiles para divertirse.

Alrededor de las 19.30 horas, las compañías Treefolk, Luisete y Gandulf se encargarán del entretenimiento con una ambientación musical y escénica que teletransportará a los asistentes al período feudal; todo ello en un primer día en el que la actividad no cesará hasta las 22.30.

Programación del viernes

Sin embargo, esto no será lo único que ofrecerá el recinto hasta el domingo. El viernes, aproximadamente a las 11.00, se volverán a abrir las puertas para una de las propuestas más aventureras, la escuela de caballeros. En ella, sus participantes aprenderán a dominar todas las habilidades que exige la distinción más célebre del Medievo.

Por otro lado, se organizarán diversos talleres centrados en la artesanía, como es el caso del destinado a manipular cuero.

Ya por la tarde, a partir de las 18.30, el mercado concentrará varios pasacalles, además de diferentes espectáculos por parte de Grus-Grus, Teatro Infinito, Fantabulosía y Artimaña, aparte de otras compañías como Gaeloc y Bufón Rojo, extendiendo de esta manera la programación hasta la medianoche.

Sábado y domingo

Al igual que este viernes, el día 18 se procederá a la reapertura por la mañana para dar inicio a una jornada en la que teatro de marionetas y desfiles musicales jornada. Más adelante, desde las 18:30, el parque de Freixeiro acogerá nuevos shows de circo y títeres, entre otros.

Para dar por finalizada la tercera cita, las 23.30 será la hora en la que Treefolk, Artimaña y Bufón Rojo sorprenderán a los allí presentes con un número especial de dragón, fuego, pirotecnia y música.

Más allá de esto, el cuarto día continuará con espectáculos de danza y acrobacias hasta las 21.45, cuando se celebrará el pasacalles de despedida, en el que participarán todas las compañías presentes.

Desde el Concello de Narón animan a todos los vecinos y vecinas a visitar el Mercado Medieval y disfrutar de una propuesta que fusiona entretenimiento, cultura y artesanía en un evento para todas las edades.

Por último, recuerdan que el artesano Aitor ampliará su obradoiro de talla en madera hasta los nueve metros y que el público también podrá acudir al puesto de pintacaras de May, o al taller de moneda.

No obstante, señalan que quienes quieran poner a prueba su puntería podrán practicar, hasta el fin de semana inclusive, el tiro con arco, una actividad que se suma al resto de propuestas programadas en un evento que ya tiene todo listo para celebrar su XV edición.