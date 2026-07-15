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Narón

El Concello de Narón instalará una pantalla en la Praza da Igualdade para ver la final del Mundial 

Según el concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, el espacio dispondrá de una zona con sillas

Redacción
15/07/2026 22:18
Plaza de A Gándara. Narón.
El partido será el próximo domingo
Emilio Cortizas
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El Concello de Narón anunció que instalará, a través del Padroado de Deportes, una pantalla de seis por tres metros en la Praza da Igualdade con motivo de la final del Mundial de Fútbol. Según el gobierno local, el objetivo de esta iniciativa es que los vecinos de A Gándara, así como el resto de personas que se animen a acudir al área, puedan seguir en comunidad el partido del domingo.

Aparte de poder ver la retransmisión en directo, que comenzará a las siete de la tarde, la plaza contará con la actuación del DJ BrunoKavi. Además, el concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, señaló que el espacio dispondrá de una zona con sillas para aquellos que prefieran disfrutar del encuentro con mayor comodidad.

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