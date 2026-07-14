La parroquia de O Couto ya se preparan para celebrar la XXVI edición de su Festa do Pemento

El evento tendrá lugar el próximo domingo L.P.

Los habitantes del lugar de O Couto, en la parroquia de San Martiño de Xuvia, están ya mirando el calendario por los pocos días que quedan para celebrar por todo lo alto su tradicional Festa do Pemento, una cita gastronómica que, al igual que en años anteriores, va más allá de la propia comida.

Organizada por la asociación vecinal en colaboración con el Concello de Narón y la Orde de Damas e Cabaleiros do Pemento do Couto y Agroflor, el evento –que tendrá lugar el próximo domingo 19– promete servir a los comensales raciones de churrasco, cachelos, pan, agua, vino, café y, como no podría ser de otra manera, del producto que protagonizará la jornada, que cuenta desde el año 2010 con la Indicación Xeográfica Protexida.

A las 12.00, antes de que comience oficialmente la celebración, la chef Cris Tizón se encargará de ofrecer una demostración culinaria –con degustación incluida– y, una hora después, el escritor y periodista Ramón Loureiro acudirá para dar el pregón.

Pero la programación no se quedará ahí: para hacer la digestión, la tarde continuará con la organización de varios juegos populares, en los que podrán participar tanto los adultos como los más pequeños. Al igual que en otras ediciones, la previsión es que los asistentes puedan disfrutar con la llave, el aro, la petanca, el tiro con cuerda y las carreras de sacos.

El resto del día

Más allá de todo esto, a las 16.30, los cantos de taberna se unirán a la causa de la mano del grupo A Xesteira de Narón, conocido en Ferrolterra por participar en foliadas y otras fiestas locales. Sin embargo, el cierre no llegará hasta las 17.30 con el baile amenizado por Jorge Latino.

Desde el Concello animan a todos los vecinos de la zona a acudir a esta cita que, este fin de semana cumplirá 26 años. Además, recuerdan que los tíckets para la comida se pueden recoger en el centro cívico social de O Couto (de 18.00 a 22.00 horas) o llamando al teléfono 981 390 778.