El BNG de Narón denuncia que una vecina no puede acceder a su vivienda de protección oficial

Al encuentro con la afectada también acudió la concelleira por la formación, Beatriz Mosquera Cedida

El candidato a la alcaldía de Narón por el Bloque Nacionalista Galego, Geno Carballeira, y su homólogo en Ferrol y diputado en el Parlamento autonómico, Mon Fernández, se reunieron con una vecina de la localidad que, según ellos, se encuentra en una “grave situación de indefensión”.

Concretamente, aseguran que la afectada tiene adjudicada una vivienda de protección oficial desde hace más de un año, pero todavía no ha podido verla ni se le ha dado una fecha para entregarle las llaves. Además, ella denuncia que, en todo este tiempo, ha sido incapaz de obtener respuesta por parte de la gestora ni del Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Por su parte, Carballeira consideró que la situación es de “auténtica burla e falta de humanidade”. “Estamos a falar dunha persoa que cumpriu con todos os requisitos e que leva máis de doce meses petando en portas sen que ninguén sexa quen de dicirlle por que non pode nin ver o seu futuro fogar”, afirmó.

Finalmente, Mon Fernández anunció que el Bloque trasladará el caso a la Cámara, donde exigirá que la Consellería de Vivenda dé una explicación. Para él, es un “escándalo” que el ejecutivo autonómico no esté haciendo nada al respecto. “Non é entendible por que a Xunta ten ou permite que empresas inmobiliarias teñan vivendas protexidas baleiras mentres hai familias agardando por elas por culpa de burocracia ou da especulación de tempos”, señaló.

Las VPO en Narón

En los dos últimos años, el municipio licitó un total de 105 casas de protección oficial impulsadas por el gobierno autonómico, de las cuales 91 pertenecen al proyecto de la avenida 3 de Abril, mientras que las 14 restantes, previstas en la calle Ponte Pielas, se encuentran en fase de ejecución.

Si a la persona afectada se le adjudicó una de estas viviendas, se recomienda solicitar una respuesta por escrito al Instituto Galego da Vivenda e Solo, por registro electrónico o presencialmente. Aparte de esto, se aconseja demandar el estado del expediente, el motivo del retraso en la entrega y la fecha en la que se debería proceder a la firma del contrato. Si esta última ya se ha materializado, también se sugiere pedir la data para la entrega de llaves.

Si aún así no se obtiene respuesta, otra alternativa es acudir al Valedor do Pobo para intentar agilizar este tipo de procesos. Además, en caso de haber tenido que seguir pagando un alquiler por no haber podido instalarse en su nuevo hogar, es aconsejable conservar toda la documentación, pues podría llegar a ser útil a la hora de presentar una posible reclamación.