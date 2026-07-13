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Suceso

Una colisión múltiple en la AP-9 en Narón se salda con varios heridos leves e importantes retenciones

El siniestro se registró al mediodía a la altura del punto kilométrico 34, en la salida de Freixeiro

J. Guzmán
J. Guzmán
13/07/2026 12:59
A su llegada al punto, los bomberos comprobaron que el accidente había sido menos aparatoso de lo que se creía
En un principio se creía que ninguno de los implicados había resultado herido
E.C.
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Al menos dos personas tuvieron que ser asistidas por los servicios sanitarios de urgencia a primera hora de la tarde de este lunes tras resultar heridas en un accidente en cadena en la autopista AP-9.

Según detallaron tanto fuentes presenciales como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el siniestro tuvo lugar en torno a las doce del mediodía a la altura del punto kilométrico 34 de la mencionada vía, junto a la salida de Freixeiro –en dirección a Neda–, en el término municipal de Narón. Fue uno de los implicados en el incidente, una colisión múltiple por alcance, el que alertó del mismo a la central autonómica, apuntando que ninguno de los conductores había resultado lesionado.

No obstante, esta misma persona volvió a contactar con el 112 poco después solicitando asistencia médica para los otros dos accidentados. Así, desde el Centro Integrado se movilizó hasta el lugar una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ferrol-Narón. De igual modo, se informó del suceso al Speis y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil naronesa, pero su presencia finalmente no fue necesaria.

El siniestro, de igual modo, provocó importantes retenciones circulatorias en el vial. Por último, la central autonómica detalló que no tiene constancia de que fuera necesario el traslado de los heridos.

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