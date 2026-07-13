Luciano Fernández: “Vou botar de menos e de máis o estrés do día a día”
A falta dun par de meses para a súa xubilación, falamos co director do Padroado da Cultura de Narón sobre a súa traxectoria e o seu labor na programación cultural da localidade
Hai 41 anos, Luciano Fernández tomou unha decisión arriscada á par que emocionante: converter a súa paixón –a cultura– na súa profesión. Tras décadas xestionando centos de proxectos, o director do Padroado da Cultura de Narón anunciou que se xubilará nos vindeiros meses. Para coñecer a súa traxectoria e todo o que supuxo o seu labor para a localidade, falamos con el.
Por que decidiu dedicarse ao mundo da xestión cultural?
De moi mozo formei parte do Ateneo de Ferrol, sendo durante varios anos membro da súa xunta directiva e xa tiña esa inquedanza de traballar pola cultura.
Como lembra os seus primeiros anos no Padroado da Cultura?
Realmente era un gran reto, porque estaba todo por facer. Iso ten o lado negativo do vértigo que che dá ver que está todo por construír, pero tamén ten o lado positivo da liberdade para poder traballar e levar adiante esa idea técnica que ti tes e que, politicamente, tiña o Concello.
Como era a vida cultural no Narón daquel entón?
Había unha actividade social a través das asociacións de veciños importante, pero practicamente non existía unha vida cultural municipal. Era moi, moi pequena. Apenas había infraestruturas. Nese momento estaba o Cine Urimare e o que é hoxe a Casa da Cultura, nada máis.
Que diferencia hai entre como se traballaba durante os primeiros anos do Padrado e agora?
Primeiro hai que resaltar a estabilidade política de Narón, porque permitiu desenvolver programas a moi longo prazo. Sempre houbo un apoio para poder sacar adiante as actividades. Ao principio tiñamos moi pouca actividade cultural, pero durante todo este tempo fóronse creando novas infraestruturas e ampliando case por 100 as propostas culturais.
Hai 18 anos inaugurouse o Pazo da Cultura de Narón. Que supuxo para a localidade?
Para Narón foi o gran salto; foi poñer a cultura en infraestruturas de primeiro nivel, non só en Galicia, senón no Estado. Temos un dos pazos da cultura mellor dotados e máis amplos de España. Iso posibilitou que agora a cidadanía poida acceder practicamente ás mesmas ofertas culturais que ten unha persoa de Madrid, Barcelona, Sevilla ou A Coruña.
Cales son os proxectos que lembra con máis cariño?
O Festival Internacional de Folclore –que ten xa 41 edicións–, a Mostra de Teatro para a Infancia e a Xuventude e o Festival Singular son, quizais, as actividades máis importantes a nivel de eventos. Logo, cómpre reseñar as escolas municipais, que nestes momentos pasan dos 1.500 alumnos e iso é un feito moi relevante porque dá posibilidades de achegar a actividade cultural ás mozas e mozos, cuns prezos moi asequibles e que é unha actividade que moi poucos concellos teñen. Por último, pois é moi importante ter un espazo como o Pazo, onde calquera cidadán de Narón pode ver un espectáculo teatral de gran formato. Iso sería para min o máis destacable.
Hai algunha proposta que lle gustaría que se incorporase á programación?
Que non soe isto a falsa modestia, pero creo que temos unha programación moi, moi equilibrada. Non hai nada importante hoxe en España, Europa ou Latinoamérica que esté circulando no Estado e que Narón non o poida traer. Por él pasan as principais actrices e actores españois. Eu creo que, en xeral, goza hoxe en día dun nivel cultural importante.
Que é o que máis vai botar de menos da súa profesión?
Vou botar de menos e de máis o estrés do día a día. É certo que os tempos cambian e hoxe se traballa de distinta maneira, pero hai que pensar que este traballo, cando eu empecei, era unha profesión de militancia. De traballo de 12 horas de luns a domingo. Entón, esa intensidade botareina menos porque te acostumas e é un traballo que a leva case permanentemente. Pero, por outro lado, tamén me dará tempo para descansar e reflexionar. Quero escribir un pouco tamén sobre toda esta traxectoria e penso que a xubilación darame a pausa de relax para poder facelo.
41 anos dan para moitas anécdotas. Algunha que poida contar?
Narón tivo unha relación moi forte coa compañía de teatro Animalario, onde empezou Javier Gutiérrez. Nela tamén estaba Willy Toledo e, nunha ocasión en Madrid, atopeino pola rúa; mirámonos e díxome “eu coñézote, non?” e lle dixen “sí, estiveches máis dunha vez no teatro”, ao que respondeu “sí, ti eres de ‘Nerón’, verdade?” e eu “sí, e ti es Xulio César, non?”. Hai moitas anécdotas.
Ten algún consello para quen tome o relevo?
Paciencia e, sobre todo, ter cariño por esta profesión, senón é imposible realizala. É moi esixente, pide moita moita adicación e logo tamén ser conscientes de que temos que programar para a cidadanía. Entón, isto requere escoitar moito aos veciños e veciñas.