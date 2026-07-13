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Narón

El parque de Freixeiro volverá a albergar la celebración del Mercado Medieval de Narón

La nueva edición va a contar con espectáculos en directo y decenas de pasacalles, entre otras actividades

Redacción
13/07/2026 20:49
feria medieval narón
El evento comenzará al próximo jueves a las 18.00 horas
Jorge Meis
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El Concello de Narón presentó este lunes el Mercado Medieval de la localidad, que se volverá a instalar en el parque de Freixeiro. El evento dará comienzo el próximo jueves a las 18.00 con una serie de obradoiros y exposiciones, así como con un campamento de época y atracciones infantiles. Una hora y media después, las compañías Treefolk, Luisete y Gandulf combinarán música con artes escénicas para amenizar la jornada, que se extenderá hasta las 22.30.

Ya el viernes, las puertas se reabrirán a las 11.00 para iniciar la escuela de caballeros y algunos talleres, como el de cuero. Más tarde, entre las 18.30 y la medianoche, los pasacalles y los espectáculos serán los protagonistas, mientras que el sábado se añadirá a la programación un teatro de titiriteros y shows de circo entre otras actividades para finalizar. a las 23.30, con un número de pirotecnia, fuego y música de Artimaña, Treefolk y Bufón Rojo.

Finalmente, el domingo continuarán con shows de danza y acrobacias hasta las 21.45 horas en una cita que, según la concelleira de Festas, Mar Gómez, cuenta “cun programa pensado para todos os públicos y que llena el parque “de `maxia´”.

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