Nuevas instalaciones pero con el mismo equipo profesional de siempre, en la Óptica Valero

Óptica Valero en Narón Daniel Alexandre

Valero óptica y audiología comenzó el mes de julio con nuevas instalaciones para ofrecer más tecnología, más espacio de salud visual y auditiva aunque con el mismo equipo de profesionales de siempre.

Óptica Valero en Narón Daniel Alexandre

Después de 20 años de trayectoria, ofrece a sus clientes la posibilidad de redefinir su experiencia de cuidado auditivo y visual, aportando nuevos espacios para ello.

Óptica Valero en Narón Daniel Alexandre

Se encuentran ahora en la calle Garda, nº 3, en Narón