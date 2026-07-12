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Narón

Nuevas instalaciones pero con el mismo equipo profesional de siempre, en la Óptica Valero

Desde principios de julio el establecimiento cuenta con nueva sede en Narón

Redacción
12/07/2026 19:52
Óptica Valero en Narón
Óptica Valero en Narón
Daniel Alexandre
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Valero óptica y audiología comenzó el mes de julio con nuevas instalaciones para ofrecer más tecnología, más espacio de salud visual y auditiva aunque con el mismo equipo de profesionales de siempre. 

Óptica Valero en Narón
Óptica Valero en Narón
Daniel Alexandre

Después de 20 años de trayectoria, ofrece a sus clientes la posibilidad de redefinir su experiencia de cuidado auditivo y visual, aportando nuevos espacios para ello.

Óptica Valero en Narón
Óptica Valero en Narón
Daniel Alexandre

 Se encuentran ahora en la calle Garda, nº 3, en Narón

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