Narón
Nuevas instalaciones pero con el mismo equipo profesional de siempre, en la Óptica Valero
Desde principios de julio el establecimiento cuenta con nueva sede en Narón
Valero óptica y audiología comenzó el mes de julio con nuevas instalaciones para ofrecer más tecnología, más espacio de salud visual y auditiva aunque con el mismo equipo de profesionales de siempre.
Después de 20 años de trayectoria, ofrece a sus clientes la posibilidad de redefinir su experiencia de cuidado auditivo y visual, aportando nuevos espacios para ello.
Se encuentran ahora en la calle Garda, nº 3, en Narón