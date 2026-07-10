Quique Peón | “Cada bisbarra ten unha cor especial e tamén unha maneira única de interpretar”
o director de alxibeira propón co espectáculo ‘Congostra’ que se estrea este sábado no Pazo da Cultura unha reflexión desde o presente sobre as tradicións da comarca
Ás 21.00 horas de este sábado comeza no Pazo o espectáculo ‘Congostra’, unha obra do grupo Alxibeira do Padroado de Cultura de Narón coa que seu director, Quique Peón, aborda, coa óptica do presente, a forza das tradicións nunha bisbarra que, sostén, ten unha cor diferente.
Con que obxectivo escribiu a obra?
O espectáculo versa sobre a comarca de Ferrol, Terra de Trasancos e da cultura das Rías Altas. Tratamos un pouco de devolver á comarca o sentido de bisbarra, porque, en realidade, as bisbarras son dunha maneira determinada porque teñen unha cousa que as fai diferentes do resto. Partiu desa idea que, creo, estaba un pouco diluída nestes tempos que corremos de globalización e uniformización en que imos perdendo a lingua, a maneira de falar de cada sitio. O que quixemos foi reivindicar Ferrolterra como entidade cultural, digamos.
Pódese dicir que é case un traballo de etnografía?
Si, é un traballo etnográfico de recollida de material para poder montar o espectáculo, pero teño que dicir que non é un espectáculo tradicional, senón de nova creación; baseado no tradicional, si, pero de corte contemporáneo. A min paréceme unha definición moi boa a que fixo no seu momento Otero Pedrayo, que dixo que esta comarca é “terra de granito e cristal”. E a verdade é que esta bisbarra ten un brillo especial. Eu non son desta comarca, pero desde que estou traballando aquí para min foi todo un descubrimento e o espectáculo pretende ser unha proposta artístico-intelectual para pór en valor as tradicións que chegaron ata os nosos días dialogando con elas a través da poética, de creacións audiovisuais, da iluminación, co vestiario, o teatro, a música, a danza...
É máis diversa do que parece?
Máis que diversidade é a expresión que ten... As terras teñen que ver totalmente coa xeografía. E esta xeografía ten un verde especial, pois cando pasas de Miño a terra comeza a ter un verde diferente. E iso pasa tamén coa súa maneira de interpretar a música e as melodías que hai nesa terra e as que existiron. Entón, é algo diferente de riqueza, pois chegamos un pouco tarde e hai moito que perdemos. Refírome, sobre todo, á expresividade que ten esta comarca, que si a ten, e moi marcada.
En ‘Congostra’ conseguiu algo moi difícil, que é impulsar a evolución do elenco do que en esencia é un grupo de baile tradicional...
É unha aprendizaxe para eles e elas porque supón un cambio importante: de estar bailando tradicional puro e duro a pornos a crear. E os que cantan, tamén tocan e bailan. É dicir, todos fan de todo. Logo houno que facer unha aprendizaxe case de cero, algo moi interesante e moi enriquecedor para o elenco. Hai que ter en conta que son máis de trinta persoas que están moi ilusionadas e moi nervosas tamén porque, claro, é unha estrea.
Que valoración fai destes seis anos que leva dirixindo o grupo Alxibeira?
É unha valoración estupenda porque se fixeron cousas moi importantes e seguimos pelexando e ilusionándonos coa nosa cultura, que isto é moi importante hoxe en día, que non existe, sobre todo nunha xuventude que está aí implicada coa cerna da nosa cultura, porque a cultura é unha cousa moi ampla, pero dedicarse á túa propria cultura e desfrutar con ela é algo marabilloso.
Percibe que hai na mocidade unha falta de interese pola cultura propia?
É que é moi difícil con tanta oferta que hai de milleiros de cousas e dos bombardeos por redes sociales que os rapaces se impliquen. Por iso eu poño en valor isto que che dixen porque ademais é moi real. Hai que ter en conta que é un elenco amateur, por amor á arte, ninguén cobra nada, e iso é un compromiso marabilloso.