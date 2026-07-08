Una de las tres granjas con los primeros casos de lengua azul del año se encuentra en Narón

Las tres explotaciones afectadas son de ganado vacuno Jorge Meis

La Xunta de Galicia, más concretamente la Consellería do Medio Rural, ha confirmado que los primeros casos de lengua azul detectados este año en España se han registrado en Galicia, todos ellos en la provincia de A Coruña. Concretamente, son un total de tres los municipios en los que se ha localizado, siendo uno de ellos Narón.

Según el ejecutivo gallego, fueron los ganaderos de la propia explotación bovina –en el marco del programa anual de vigilancia que lleva a cabo el gobierno autonómico– quienes alertaron a las autoridades sobre la posibilidad de que alguno de sus ejemplares estuviese infectado. Una vez realizados los correspondientes análisis, se comprobó que se trata del denominado serotipo 8 (BTV-8).

En las vacas, esta variante del virus puede llegar a ser leve o no dar muestras de síntomas, pero también es capaz de provocar fiebre, problemas reproductivos, lesiones en la boca de los animales y cojera, así como reducir la producción de leche. Además, esta enfermedad vírica también puede afectar al ganado ovino, que suele presentar una sintomatología muy similar, aunque la probabilidad de que sea más grave aumenta considerablemente si se trata de este último tipo de ejemplares.

Por otro lado, desde la Xunta recuerdan que no es contagiosa, puesto que solamente se transmite a través de la picadura de pequeños mosquitos. En concreto, se trata de aquellos que pertenecen al género Culicoides, también conocidos como jejenes, polvorines o punkies.

En cuanto al resto de casos, la Consellería señaló que estos se ubican en A Baña y Brión. Tanto en la localidad próxima a Negreira como en la situada entre Santiago de Compostela y Noia, se probó la circulación del serotipo 3 (BTV-3).

Dado que desde hace un año no existe un programa estatal de vacunación obligatoria, el ejecutivo autonómico recomienda inocular a vacas y ovejas para evitar que se propague la enfermedad, además de aconsejarles evitar las zonas en las que habitan los insectos vectores y desinsectar periódicamente las granjas, los animales y los vehículos utilizados para transportarlos.

Por último, la Consellería do Medio Rural recordó que es obligatorio comunicar cualquier sospecha de enfermedad y que las dosis para la cuarta variante del virus se pueden adquirir gratis para ambas especies. En cambio, si se trata del tercer y octavo serotipo, sólo se suministrarán sin coste alguno a los ejemplares ovinos.