Rocío Graña (Sweet Park): “La zona de disfraces es como una maravilla para los niños”

El local se encuentra en la calle Otero Pedrayo, cerca del centro comercial Odeón Jorge Meis

Desde hace poco más de un mes, los padres y madres de A Gándara cuentan con un nuevo establecimiento, pensado tanto para sus hijos como para ellos mismos: Sweet Park. El local, inaugurado el pasado 6 de junio, cuenta con diferentes servicios, entre los que se encuentran la organización de cumpleaños y campamentos. Para conocer mejor todo lo que ofrece este lugar, que va más allá de lo puramente infantil, hablamos con su responsable, Rocío Graña.

¿Cómo surgió este negocio?

Soy una mamá de dos niños y la verdad es que, cuando quedaba con amigos y mi familia para poder tomar algo tranquilos, nunca teníamos muchos sitios adonde ir, y más en días de invierno. Un sitio distinto que pudiese ofrecer todas las comodidades.

¿A qué edades están orientadas las actividades infantiles?

Hay una zona que es para más bebés, entre 0 y 3 años, y el resto sería de 3 en adelante, más o menos hasta los 9 o 10. Ya no mucho más porque son pre-adolescentes y buscan otras cosas. En el local también tenemos láser tag, que para venir a jugar una hora o dos con los amigos, de 10.00 horas en adelante, está súper chulo.

¿Hay algo que suelan solicitar los padres en sus reservas?

No, lo único los papis con niños que tengan alergias y que las puedan tratar o que sean celíacos, por ejemplo. Nosotros trabajamos con la pastelería Santi y el tema de alergias lo llevamos bastante a rajatabla.

En su cafetería tienen una carta de dulces. ¿Cuáles hay?

Tenemos batidos de un montón de sabores: pistacho, vainilla, fresa, nocilla y lotus. También disponemos de tortitas, croissants rellenos –tanto dulces como salados, bol de frutas, yogur... Bueno, un poco para desayunar y merendar.

¿Con qué actividad cree que suelen disfrutar más los pequeños?

Sin duda con el tiempo libre porque, al final, es el momento en el que están jugando con sus amigos. La zona de disfraces es como una maravilla para los niños. También disfrutan mucho con el campamento, el maquillaje, la cocina y las diferentes actividades que vamos organizando cada día.

¿Qué es lo que más valoran los adultos de su servicio?

Creo que lo que más agradecen los padres es poder tomar algo tranquilos sin estar pendientes de sus hijos por un momento; esa tranquilidad que les podemos dar, y eso, y que no tengan que estar diciéndoles “ten cuidado, tal...”. No, los niños van a junto de ellos, les enseñan que hicieron pulseras, o que están maquillados, o que tienen hambre...Cosas así, pero los papás y mamás eso, valoran poder tener esa tranquilidad que necesitan, aunque sólo sea por una hora.

¿Cuál diría que ha sido el principal desafío a la hora de poner en marcha Sweet Park?

La verdad es que pude contar con Bernogal, una empresa increíble en la que trabajan muy bien, tanto el dueño como los empleados. Me fueron haciendo todo al gusto, dando un montón de ideas y cosa que pedía, cosa que tenía, la verdad. Estando en Galicia, nos centramos más en que en el sitio no hiciera frío que no en el calor que estamos teniendo. Entonces, sí, estoy ahí pendiente aún de poner aire fresquito.

¿Qué es lo mejor de su trabajo?

Ver que los padres pueden descansar un poco de los hijos, quedar con otras personas. Y, sobre todo, que los niños quieran regresar; que tengan ganas de volver y que se aprendan nuestros nombres que cada vez que vuelvan ya vengan sonriendo y con ganas de disfrutar.

¿Tienen alguna actividad prevista para este verano?

Seguiremos con campamento todas las mañanas y abriremos algunas tardes sueltas. Cuando haga mal tiempo, el local estará abierto por las tardes y, si el clima nos lo permite, haremos fiesta de la espuma y ‘polvos holi’.