Fuerza, cardio, y mucho sudor: el polígono de A Gándara se pone en forma

EZEN-Salud y Rendimiento se centra en adaptar los entrenamientos a sus usuarios Daniel Alexandre

El polígono industrial de A Gándara es, desde hace décadas, uno de los puntos más activos de la comarca de Ferrolterra. En él, gasolineras, supermercados, naves industriales, concesionarios, restaurantes, bares, comercios y establecimientos de todo tipo confluyen en un área frecuentada cada día por miles de personas. Algunas de ellas están de paso, mientras que otras acuden para trabajar o hacer diferentes recados, aprovechando la gran oferta de servicios existente.

Sin embargo, son cientos los hombres y mujeres que van con un único objetivo: hacer ejercicio en uno de los numerosos gimnasios y centros de salud y rendimiento que alberga la zona. Concretamente, son seis los locales privados que vinieron para quedarse, cada uno de ellos con sus propios métodos y filosofía.

Uno de ellos es EZEN-Salud y Rendimiento, ubicado en el número 141 de la avenida do Mar. El complejo, inaugurado hace 13 años, cuenta con casi una veintena de profesionales, sin contar los que trabajan en las instalaciones que tiene la franquicia en A Coruña, Lugo y Girona. Su director y cofundador, David Sanjurjo Pita, considera que disponen de una amplia oferta. Pese a que el ejercicio estrella son los entrenamientos individualizados y personalizados en grupos reducidos, añade que el recinto también dispone de tres departamentos: uno de fisioterapia y osteopatía, otro de nutrición y dietética y, finalmente, uno de estética avanzada.

“Tenemos ocho zonas de entrenamiento, cada servicio tiene cinco personas y abrimos 15 horas al día”, indica. Por otro lado, recuerda que en el pasado mes de mayo llevaron a cabo reformas para aumentar el número de áreas del centro para poder llegar “a más gente y ayudarles a mejorar”.

FIGA Crossfit destaca por sus ejercicios grupales de crossfit Daniel Alexandre

También en la misma avenida, pero en el número 124, se halla FIGA CrossFit, abierto desde 2022. Uno de sus responsables, Diego Espada Pena, afirma que en este gimnasio también se organizan entrenamientos de una hora, especialmente enfocados al crossfit. No obstante, los adiestramientos son guiados por dos de los cinco trabajadores con los que cuenta la plantilla, buscando que los ejercicios sean accesibles para todo el mundo. “Si hay alguien que no pueda hacer lo que está marcado para todos, intentamos adaptarlo, ya sea por lesiones u otras limitaciones”, asegura.

Utopia Fitness Club cuenta con diferentes máquinas de musculación Daniel Alexandre

Por otra parte, en la calle Camiño da Praia, los interesados en hacer deporte tienen otra opción: Utopía Fitness Club. Según su gerente, Esteban Carro Garrote, el local lleva más de doce años ofreciendo un “trato personal, que es lo que marca la diferencia”. Más allá de una amplia variedad de máquinas, también incluye la preparación física para competiciones y oposiciones, así como la organización de actividades como, por ejemplo, clases de judo.

Otras alternativas

Aparte de estas opciones, la zona industrial del barrio naronés tiene más espacios de este tipo. Ejemplo de ello es Bullkaiser Fitness Center, inaugurado en 2022. El complejo deportivo, al igual que EZEN y FIGA CrossFit, se encuentra en la avenida do Mar –número 131– y se basa en la puesta en marcha de programas adaptados a las necesidades y objetivos de cada cliente, tanto a nivel nutricional como a la hora de enfocar los ejercicios.

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Fuera de esta zona, el polígono alberga más alternativas. Es el caso de VivaGym Odeón, ubicado en el centro comercial y dotado de equipo para hacer cardio, fuerza y entrenamiento funcional, además de disponer de clases grupales de zumba, V-Power o pilates.

Muy cerca de allí, en la carretera de Castelao, está la sexta propuesta: Basic-Fit. El gimnasio, que abrió sus puertas hace tres años, cuenta con diferentes zonas –de mancuernas, funcional, de estiramiento–, aparte de ciclismo virtual.

El polideportivo de A Gándara lleva abierto 37 años Daniel Alexandre

Pero no todo son centros privados, pues la carretera de A Gándara lleva desde 1989 siendo la ruta de los usuarios del pabellón polideportivo municipal. Aunque se enfoca especialmente a la organización de actividades relacionadas con deportes de equipo –balonmano, voleibol, fútbol sala y baloncesto, entre otros–, el complejo alberga una piscina cubierta climatizada, una sala de musculación y un área de gimnasio y sauna.

Clientes de todo tipo

Debido a la gran variedad de servicios ofertados, actualmente no hay un perfil de usuario que predomine en este tipo de complejos. Es el caso de FIGA Crossfit, al que acuden unas 400 personas a la semana. “Ahora, en verano, tenemos desde chavales de 15-16 años hasta la persona de más edad, que tiene casi 70”, indica Diego Espada Pena. Algo similar ocurre en Utopía Fitness Club, donde van toda clase de personas: “gente mayor, joven...De todo”, afirma su responsable, Esteban Carro Garrote.

En cambio, en EZEN aseguran que hay dos franjas de edad más habituales en sus instalaciones: “nuestro cliente mayoritario está entre los 30-35 y los 50-55 años”, afirma David Sanjurjo Pita. Dentro de esos grupos, concreta que alrededor de un 65% son mujeres. “Lo que buscan básicamente es: adherencia al ejercicio físico –que no han conseguido nunca–, mejorar su calidad de vida y reducir la sintomatología de dolor ante diferentes molestias que se producen en el día a día por lesiones o patologías que puedan tener”, señala.

Por otro lado, el gerente de Utopía Fitness Club cree que se ha producido un cambio en los últimos años porque “ya viene gente más joven” y la mayor comienza a ir más a los gimnasios, especialmente por recomendación médica.

Algo en lo que coinciden los tres es en la importancia que le dan al acompañamiento profesional. Según Diego Espada, el usuario promedio va a un gimnasio “para mejorar su salud, pero no tiene por qué saber qué ejercicios tiene que hacer”. Por su parte, Esteban Carro considera que la orientación por parte de los entrenadores es “clave” para no lastimarse”.

Sector en alza

Respecto a la situación general de locales como los de esta área de Narón, David Sanjurjo cree que está siendo una buena época: “está creciendo, ya no sólo en el número de gimnasios o centros de entrenamiento ofertados en España, sino a nivel facturación de forma significativa”. Además, opina que un factor a favor de este auge es que, actualmente, “hay mucha más investigación que nos aporta evidencia de la necesidad y de los beneficios que tiene el ejercicio físico en la salud de las personas, desde niños hasta adultos”.

Desde el punto de vista de Diego Espada, un ejemplo del aumento de la demanda se encuentra en la propia oferta que hay actualmente en Narón, asegurando que “hace cuatro años había un box de crossfit y ahora hay tres”. Opina que el boom vino tras la pandemia, que supuso un cambio a la hora de entender el ejercicio: “la gente busca, primero, hacer más deporte y, segundo, algo más personalizado”, asevera. Eso sí, Esteban Carro recomienda cautela a quien quiera apuntarse a un gimnasio: “que se asesore y encuentre el mejor sitio donde esté cómodo”.

Independientemente de los servicios y horarios con los que cuenta cada uno, tanto en EZEN-Salud y Rendimiento como en Utopía Fitness Club, FIGA Crossfit, Bullkaiser Fitness Centre, Basic-Fit, VivaGym Odeón y el polideportivo de A Gándara comparten dos objetivos: ayudar a todos sus clientes a mejorar su estado físico y, a su vez, mantener el área industrial del barrio como uno de los referentes de los gimnasios y centros deportivos, no sólamente de Narón, sino de la comarca de Ferrolterra.