El PSOE presenta un contencioso contra el futuro modelo de gestión del agua en Narón

Depuradora de Cabo Prioriño Jorge Meis

El grupo del PSdeG-PSOE de Narón ha presentado un recurso contencioso-administrativo para impugnar el acuerdo plenario del pasado 29 de enero. La formación busca frenar la externalización del ciclo integral del agua –una vez finalice el actual contrato con Cosma–, advirtiendo de “posibles sobrecostes” para las arcas públicas y una inminente subida en los recibos de los vecinos. La denuncia de los socialistas se fundamenta en lo que consideran una grave “carencia de rigor técnico” durante la tramitación del expediente de contratación.

Así, señalan la ausencia de un informe preceptivo que garantice la viabilidad financiera del proyecto. El PSOE subraya que el proceso salió adelante ignorando las advertencias directas de la Intervención municipal, departamento que en dos informes consecutivos —emitidos en los meses de diciembre y enero— “advertiu que non podía pronunciarse sobre a viabilidade económica da proposta por falta dunha base cuantitativa suficiente. A este respecto, el concejal Jorge Ulla indica que “o goberno de Marián Ferreiro tramitou este expediente ignorando que a propia Intervención declarou a imposibilidade material de realizar a valoración que a lei esixe”.

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El objetivo del PSOE es suspender de forma temporal la ejecución del acuerdo e impedir que se abra cualquier licitación. Desde la formación argumentan que permitir el avance del concurso crearía una situación de “feitos consumados” que podría resultar muy perjudicial para el erario público.

El edil apunta, asimismo, a los gastos adicionales que podría acarrear el convenio para la gestión de la depuradora de Cabo Prioriño. “A falta de transparencia e previsión económica non só pon en risco as arcas municipais, senón que ameaza cun encarecemento futuro do recibo da auga para os veciños”.