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Narón

La AVV Chafarís albergará en el mes de septiembre un curso centrado en la lengua y la cultura gallegas

La formación, que será completamente gratuita, constará de 20 horas y se desarrollará entre el 3 y el 24 de septiembre

Redacción
06/07/2026 20:48
El gobierno local anunció esta iniciativa en el edificio municipal
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El Concello de Narón, más concretamente su Servizo de Normalización Lingüística (SNL), ha abierto el plazo de inscripción para un curso de introducción a la lengua y la cultura gallegas.

La formación, dirigida a 20 personas mayores de 16 años que no hayan tenido un contacto previo con el idioma, será totalmente gratuita y se centrará en facilitar la integración de los participantes.

Por otro lado, desde el gobierno local especifican que la iniciativa, organizada por la Xunta en colaboración con el Ayuntamiento, contará con una duración de 20 horas y se desarrollará en el local de la AVV Chafarís los martes y jueves, de 10.00 a 13.00 horas, entre los días 3 y 24 de septiembre.

En las sesiones se trabajarán diferentes nociones básicas del gallego, además de abordar aspectos propios del folclore autonómico. Los interesados deberán cubrir la solicitud que se encuentra en la página web naronengalego.gal y enviarla antes del 28 de julio al correo electrónico a.pita@naron.gal o, en su defecto, entregarla presencialmente en el SNL.

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Los dos primeros cursos del programa formativo municipal contaron con casi 40 personas

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