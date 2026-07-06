El barrio de A Gándara volverá a llenarse de disfraces, música y fiesta con la celebración de su tradicional ‘Entroido de verán’

El humor y la diversión carnavalera regresarán a las calles del barrio Daniel Alexandre

El Concello de Narón presentó este lunes en el edificio municipal la nueva edición del ‘Entroido de Verán’, una propuesta que, un año más, volverá a llenar las calles de A Gándara de confeti, disfraces, música y el ambiente festivo que tanto caracteriza a esta propuesta estival.

En el acto participaron la concelleira de Festas de la localidad, Mar Gómez, y la presidenta de la asociación sociocultural ASCM, Paula Gárate, así como los miembros de la comisión de fiestas del barrio naronés, Ángel Gómez y Jesús Doce.

Concretamente, la cita se celebrará el próximo día 27 de julio y se dividirá en un total de tres eventos. En primer lugar, alrededor de las 17.00 horas, la jornada arrancará con el Día do Neno. Más tarde, ya a las 18.30, el carnaval comenzará a hacerse notar aún más, pues se procederá a la concentración e inscripción en el habitual concurso de disfraces.

Media hora después, en torno a las 19.00 horas, tendrá lugar el pasacalles por la zona. En él, vecinos y vecinas de todas las edades recorrerán los diferentes rincones de A Gándara con máscaras, pelucas y atuendos de todo tipo para festejar por todo lo alto esta cita, cuyo programa finalizará a las 20.30 con la entrega de los premios del certamen.

Por su parte, Mar Gómez aprovechó la ocasión para felicitar tanto a la ASCM como a la comisión de fiestas por seguir manteniendo año tras año esta convocatoria en la temporada estival. Además, subrayó que se trata de una de una propuesta “inclusiva e con carácter interxeracional”, aparte de estar pensada para “gozar dunha xornada de entroido no verán e animar de novo as rúas da cidade”.

Sumando esta iniciativa, el municipio de Narón cuenta con dos carnavales en su calendario: el tradicional –celebrado en el pasado mes de febrero– y el previsto para el día 27, que conserva la esencia del primero, pero con la frescura propia de estas fechas.