El sofocante calor hace mella en la Alteada de Narón, el homenaje a la almeja rubia en Xuvia

Celebración de la Alteada Cedida

“Dadas las circunstancias, estamos muy contentos”. Con un poco de resignación hacía balance en la jornada de este domingo el presidente de la AVV Altea, Indalecio Llago, sobre la vigesimosexta edición de la Festa da Alteada, una cita que ya supera el cuarto de siglo y que en esta ocasión consiguió reunir a menos personas de lo esperado en las inmediaciones del paseo marítimo de Xuvia.

Alteada Daniel Alexandre

La razón no es otra que las elevadas temperaturas, que en varios puntos de Narón alcanzaron los 38º aunque con una sensación térmica aún mayor. “La verdad es que hay que agradecerle a todo el mundo que vino, porque el calor fue insoportable y aún encima no corría aire. Nosotros mismos comentábamos que, si no estuviésemos metidos en esto, igual no salíamos ni de casa”, aseveró el responsable de la entidad, que pese a todo, congregó a alrededor de un centenar de vecinos y vecinas dispuestos a rendir tributo a la almeja rubia. Este bivalvo protagonizó el menú de la comida popular, que se completó con churrasco, bebidas, sobremesa, café y chupitos.

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“Le daremos una vuelta para próximas ediciones. Hablamos de poder poner ventiladores, incluso de mover la fecha... pero es complicado porque, por ejemplo, el año pasado nos llovió. Es una pena, porque hace dos ejercicios logramos reunir a 300 personas”, incidió Llago.

El aliado de los más pequeños

Además de la comida, como cada año la cita que impulsa la AVV Altea en colaboración con el Ayuntamiento vino acompañada de una programación paralela que incluyó una sesión vermú, música por la tarde, juegos tradicionales, la actuación del Mago Martín con su espectáculo ‘Trasnadas moi serias’ y, como ya es habitual, la Fiesta de la Espuma.

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Este fue, quizás, el momento más disfrutado por los pequeños y pequeñas, que también aprovecharon la proximidad del parque de agua del paseo para refrescarse, convirtiéndose este complejo acuático en su mejor aliado para hacer frente a una tórrida jornada de domingo en Ferrolterra.

Feria de la cerveza

Narón vivió ayer, además, la última jornada de la Feria de la cerveza, que se desarrolló durante tres días en el parque Río Freixeiro. Pese al calor, que impidió la asistencia en horas punta a la celebración, muchos fueron los que se animaron a disfrutar de una buena caña refrescante.