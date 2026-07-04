Primeros chapuzones en las deseadas y esperadas piscinas naronesas de O Couto

Nova piscina de Narón Daniel Alexandre

Dos largos veranos después, las instalaciones del nuevo Complexo das Piscinas de Verán do Couto, en Narón, abrieron en la tarde de este viernes sus puertas para que, en plena ola de calor, los naroneses y naronesas pudiesen darse el primer chapuzón.

El Concello de Narón anuncia que la piscina municipal de O Couto se abrirá este viernes Más información

La alcaldesa, Marián Ferreiro, invitaba a vecinos y vecinas a conocer el recinto a través de sus redes sociales, con un recorrido paso a paso por cada uno de sus puntos: la entrada, el vaso principal y el destinado a los menores, la zona de tumbonas, las áreas ajardinadas “con sombra”, así como los vestuarios y baños.

Cabe recordar que la instalación, dependiente del Padroado de Deportes, abrirá de lunes a viernes de 15.30 a 20.30 horas, mientras que los fines de semana y festivos permanecerá operativa entre las 12.00 y las 20.30.

El fénix resurgió del agua, no de las cenizas: por fin, la piscina de O Couto Más información

Las entradas para acceder pueden adquirirse en el propio complejo hasta una hora antes del cierre, además de en el polideportivo de A Gándara y la cuarta planta de la casa consistorial. El precio diario es de 1,50 euros para los menores de 14 y de tres para el resto. Existe asimismo la posibilidad de hacerse con un abono mensual, de 20 y 25 euros, en función de los casos anteriormente mencionados.

También estará disponible el abono familiar mensual, con un precio de 40 euros. Desde el Concello recuerdan que los niños y niñas que no hayan alcanzado los doce años deberán acceder al complejo acompañados de una persona adulta “que se responsabilice deles durante toda a súa permanencia no recinto”.