La oposición de Narón lamenta que la piscina de O Couto abriese “sen accesibilidade”

Nova piscina de Narón Daniel Alexandre

“Indignante”. Así califica el BNG de Narón la apertura, el pasado viernes, del Complexo das Piscinas de Verán do Couto, unas instalaciones “que non son accesibles para persoas con discapacidade ou mobilidade reducida”, lamentan.

El candidato a la Alcaldía, Geno Carballeira, recuerda que preguntó al ejecutivo local hace meses por esta situación y asegura que el Concello prometió en su momento que “habería unha grúa adaptada para o acceso á auga, unha promesa que resultou ser falsa”.

Los nacionalistas inciden en que se trata de una situación “moi grave” y acusan al equipo de goberno “de falta de sensibilidade” y de mentir a los vecinos y vecinas de la localidad. El BNG incide, asimismo, en que el proyecto sufrió varias prórrogas en su contrato de construcción, lo que derivó en un retraso acumulado en la apertura de la piscina de casi dos años. “Este descontrol temporal e técnico disparou o custo final das obras, pagadas con diñeiro público, e aínda así non foron quen de facer unha piscina accesíbel”.

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A este respecto, el portavoz de Terra Galega, Román Romero, aseguró a preguntas de este Diario que “a partida para a accesibilidade da piscina xa está reservada e vaise contar cunha grúa para persoas con diversidade funcional. Chama a atención que sexa precisamente o BNG quen esixa unha dotación no Couto cando votou en contra dun modificado de crédito que incluía unha grúa para a piscina da Gándara hai poucas semanas”.

En este sentido, Romero pide al BNG “coherencia” con lo que se vota en pleno y lo que se critica públicamente, reiterando el compromiso del ejecutivo local “coa accesibilidade universal en todas as instalacións deportivas e de lecer do municipio”.

Por su parte, la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, salía también al paso de las críticas de una usuaria en redes sociales por este mismo motivo.

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La regidora incidía en que “un proyecto de estas características no se puede llevar a cabo sin informes técnicos favorables, los cuales avalan la accesibilidad de las instalaciones: rampas sin apenas pendiente, baños accesibles, accesos con el ancho necesario”, enumeraba

Sobre la grúa que garantiza el acceso al vaso principal (la piscina grande) a las personas con movilidad reducida, Ferreiro aseguró que “trabajamos para que llegue lo antes posible”. En este sentido, reafirmó su compromiso “y el del Concello con la integración, la inclusión y la igualdad, como acreditan nuestras actuaciones en estos últimos años en diferentes ámbitos”.

La alcaldesa reconoció en su publicación que “todavía queda mucho por hacer”, añadiendo que “seguiremos trabajando para lograr un Narón más accesible para todas y todos”.

Protocolo

El Partido Popular se unió a las críticas, recordando que el partido presentó dos alegaciones al reglamento de funcionamiento de la piscina. La primera, indican, “hizo que el aforo del vaso de baño se redujese de 156 a 111 personas”, mientras que la segunda “solicitaba la elaboración de un protocolo específico de accesibilidad y acompañamiento para las personas con movilidad reducida o diversidad funcional”.

El portavoz, Germán Castrillón, asegura que “los hechos demuestran que nuestra preocupación estaba en lo cierto”, lamentando que las instalaciones se haya abierto al público “sin disponer de una grúa para facilitar el acceso y sin las adaptaciones necesarias para garantizar” que todas las personas puedan usarla “en igualdad de condiciones”.