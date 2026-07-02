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Narón

O Val acoge estos días a más de 200 niños por la nueva edición del ‘Campus Hockey Coruña’

Los entrenamientos están contando con la participación de jugadores profesionales como el campeón del mundo, Jordi Bargalló

Redacción
02/07/2026 20:24
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La mayoría de las actividades se están realizando en el polideportivo
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El municipio naronés está acogiendo estos días a los niños y niñas que participan en la nueva edición del ‘Campus Hockey Coruña Bargalló Cancela’, una iniciativa coorganizada por el Campus Hockey de la ciudad herculina, el Concello de Narón y el club local de esta modalidad deportiva.

En concreto, son más de 200 los jóvenes inscritos en el campamento; algunos de ellos procedentes de otros lugares de España y Portugal. Al igual que en 2025, la mayoría de la programación se está desarrollando en el pabellón de O Val con la colaboración de la Asociación de Veciños Irmandiños.

A pesar de estar divididos en grupos según su edad, los entrenamientos –dirigidos en el recinto por jugadores profesionales como el campeón del mundo, Jordi Bargalló, o el guardameta portugués, Víctor Sousa– no son las únicas actividades contempladas en el evento, pues los pequeños también están disfrutando de partidas de paintball y chapuzones en la piscina.

Debido a este evento, tanto la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, como el concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, visitaron el pasado miércoles las instalaciones de O Val, donde consideraron un orgullo que el municipio sea una de las sedes de este campus.

Uno de los duelos disputados en el torneo

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