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Narón

Luciano Fernández, premiado en los ‘Recoñecementos Escena Galega das Artes Escénicas’

El gestor recibió un reconocimiento por sus 41 años de trayectoria y su labor a la hora de promover la cultura en Narón

Redacción
02/07/2026 11:12
Luciano fdez cedida
La alcaldesa y el gestor cultural acudieron al evento
Cedida
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El director técnico del Padroado da Cultura de Narón, Luciano Fernández, recibió un galardón en la cuarta edición de los ‘Recoñecementos Escena Galega das Artes Escénicas’, celebrada en los jardines del Pazo da Peregrina (Bertamiráns).

En concreto, el gestor cultural obtuvo la distinción perteneciente a la categoría ‘Marcho que teño que marchar’, dedicada a los profesionales del sector que se jubilan tras una larga trayectoria.

No obstante, Fernández no asistió solo al evento. La alcaldesa, Marián Ferreiro, acudió a la cita, en la que aprovechó la ocasión para felicitarle en nombre del Concello. Además, la regidora aseguró que su marcha deja “un baleiro difícil de cubrir”, pues lo considera “unha peza fundamental na construcción” de la vida cultural de la localidad.

Desde el Consistorio quisieron poner en valor los 41 años que Luciano Fernández ha estado vinculado al Padroado da Cultura, en el que se responsabilizó de una programación que, según el propio gobierno municipal, ha ayudado a convertir Narón en un referente de las artes escénicas gallegas. Ejemplo de ello, dicen, son proyectos como las once ediciones del Festival Singular o las 41 de la Mostra de Teatro para a Infancia e a Xuventude.

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