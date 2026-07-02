La Carreira Andadura Cidade de Narón reunirá a cientos de jinetes y caballos en el polígono Río do Pozo

La primera edición contó con un total de 180 inscritos Emilio Cortizas

El gobierno municipal y la Asociación Cabaleiros de la localidad presentaron la segunda edición de la ‘Carreira Andadura Cidade de Narón”. La competición, que volverá a congregar a jinetes y equinos, tendrá lugar el próximo 18 de julio en la calle Panadeiros, frente al almacén que tiene Lidl en el polígono Río do Pozo.

Concretamente, la cita comenzará a las 9.30 horas. Media hora después de la apertura, se procederá a medir a los caballos para tener todo listo de cara a las carreras. La primera, consistente en una prueba de andadura chapeada para equinos de menos de 1,50 metros, será a las 11.00, mientras que la sierrada –programada para los ejemplares de esa misma alzada– se celebrará al mediodía. Alrededor de las 13.00 horas, antes del descanso para la comida, tendrá lugar el concurso de estampa y belleza.

Por otro lado, la actividad se reanudará a las 16.00 con los participantes más jóvenes, los de la carrera sub 16 y, una hora más tarde, con el paseo infantil. Tras este último, la tarde continuará con las mismas pruebas realizadas al inicio de la jornada, pero en este caso sólo participarán los animales con una alzada superior al metro y medio.

Después de las carreras, programadas para las 18.00 y las 19.00 horas, el evento finalizará a las 20.00 con la entrega de premios, en la que el ganador, aparte de un trofeo, recibirá 200 euros. Desde la organización recuerdan que los horarios “poden variar” según el número de participantes anotados.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 15 de julio a las 21.00 vía e-mail (asociacioncabaleirosnaron@outlook.es) o a enviando un mensaje de WhatsApp a los números 677 19 31 77, 686 66 04 98 o 635 98 19 57.