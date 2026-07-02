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Narón

Esquerda Unida Narón denuncia el estado de la fuente de la AVV Chafarís

La formación asegura que el surtidor de agua se encuentra abandonado y sucio, por lo que exige una limpieza integral del surtidor

Redacción
02/07/2026 20:19
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La fuente se encuentra junto a la asociación vecinal
Cedida
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La formación asegura que el surtidor de agua, ubicado junto a la asociación vecinal de esta zona de O Alto, se encuentra abandonado y presenta varios signos de vandalismo y suciedad. Por otro lado, afirma que cuenta con cartelería que advierte sobre la ausencia de control sanitario. Debido a todo esto, el partido solicita una limpieza integral de la fuente.

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