Esquerda Unida Narón denuncia el estado de la fuente de la AVV Chafarís

La fuente se encuentra junto a la asociación vecinal Cedida

La formación asegura que el surtidor de agua, ubicado junto a la asociación vecinal de esta zona de O Alto, se encuentra abandonado y presenta varios signos de vandalismo y suciedad. Por otro lado, afirma que cuenta con cartelería que advierte sobre la ausencia de control sanitario. Debido a todo esto, el partido solicita una limpieza integral de la fuente.